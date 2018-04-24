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Ребенок войны из Молжаниновского поделился своими воспоминаниями о ВОВ
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Ребенок войны из Молжаниновского поделился своими воспоминаниями о ВОВ 

Управа района Молжаниновский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Жительница села Черкизово района Молжаниновский, 86-летняя Антонина Зубаткина, поделилась своими воспоминаниями о военном времени в годы ВОВ. Здесь в конце ноября — начале декабря 1941 года войска 20-й армии Западного фронта сначала заняли оборону, а затем перешли в наступление. Военный штаб размещался в доме Зубаткиной, где она живет до сих пор.
— В нашем доме всегда было много солдат. Они уходили на фронтовую линию в районе села Поярково, — рассказывает ребенок войны. — Назад возвращались не многие.
Когда началась война, ей было всего 10 лет.
— Ленинградское шоссе тогда часто подвергалось налетам немецкой авиации, — вспоминает 86-летняя жительница района. — Однажды фугасная бомба попала в дом около школы, в котором были расквартированы бойцы. Все они погибли.
Дети в те годы видели много горя и разрушений, но несмотря на смертельную опасность, продолжали посещать школу. Родители всячески пытались воспрепятствовать этому, но подростки стремились в школу, чтобы получать знания и отвлекаться от мрачных и скорбных явлений той жизни.
— Вместе легче было переносить все тяготы, надеяться на победу нашей армии и возвращение к нормальной мирной жизни, — вспоминает Антонина Зубаткина.
Дети часто друг над другом подшучивали: у кого-то обувь была не по размеру, а кто-то не имел спортивной формы и ходил в широких сатиновых шароварах.
— Никто никого не обижал. Мы всегда друг друга поддерживали и все понимали, — отмечает героиня сюжета.
Также дети и женщины были задействованы на сельскохозяйственных работах. Всех собирали в 4 часа утра и направляли на прополку длинных колхозных грядок с овощами.
— Все понимали, что выращенные овощи нужны были бойцам, — говорит Зубаткина. — Также мы вязали для фронтовиков варежки, носки и шарфы.
Местные жители вместе с тысячи московских рабочих возводили и оборонительные сооружения противотанковых рвов. Участки заросших рвов до сих пор сохранились в 100–150 метрах от дома Антонины Зубаткиной, а раньше линии рвов протягивались к северо-востоку от села до реки Клязьмы. (то)
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