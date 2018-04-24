Ещё
Угонщика расписных «Жигулей» Сергея «Паука» Троицкого отправили в колонию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Угонщика расписных «Жигулей» Сергея «Паука» Троицкого отправили в колонию 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Сегодня суд Железнодорожного района осудил на 1 год 8 месяцев 21-летнего грузчика, который угнал раскрашенные «Жигули» художника Юрия Ушакова. Об этом корреспонденту НГС сообщил сам потерпевший.
«Он работал грузчиком в какой-то компании, жил в Дзержинском районе. Дали ему год и восемь месяцев по части 1 статьи 161 (грабёж). Угонял машину он в состоянии алкогольного опьянения. И оказалось, ещё дважды был судим. Второй раз сел на два года. Вышел по УДО (условно-досрочное освобождение. — И. К.) и два месяца не догулял. Вот ему дали год и шесть месяцев и приплюсовали ещё два месяца», — рассказал владелец угнанных «Жигулей» Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, во время судебных заседаний преступник успел жениться, на что его защитник указал как на обстоятельство, которое может смягчить приговор.
«Во время заседания судья его (угонщика. — И. К.) спрашивает: «Вы возмещали ущерб?». Он отвечает: «Нет». «Вы приносили своё извинение?» — продолжает судья. «Нет. Меня и так накажут», — ответил угонщик. Но потом он, конечно, извинился», — описал происходящее в зале суда художник.
По решению суда, угонщик также обязан компенсировать владельцу «Жигулей» материальный ущерб — 40 600 рублей.
«Жигули» угнали от дома на улице Ленина, 8 в центре Новосибирска. Автомобиль 1982 года выпуска Ушаков раскрасил совместно с художником Константином Ерёменко во время предвыборной кампании в мэры Новосибирска лидера группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого. Тогда машина получила название «паукомобиль», а после использовалась новосибирскими художниками для различных путешествий и перформансов вроде катания статуи на крыше в конце октября 2017 года. Обнаружили угнанную машину довольно быстро после публикации новости на НГС — благодаря одному из читателей.
ngs.ru: последние новости
В новосибирском метро появился поезд с красивыми фотографиями из далёких уголков Сибири На набережной Оби поставят мотоцикл с пулемётами, как в «Безумном Максе» Новосибирский ветеран ВОВ попал в больницу — он мечтает сходить на парад 9 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитости, которых подменили двойниками15
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах5
Как уходили знаменитости5
Где запрещают мультфильмы15
«Последний герой»: что стало с участниками20
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
12:11
Знаменитости, которых подменили двойниками
Другое
10:02
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели
Кино
05:07
Секреты, которые звезды тщательно скрывают
Концерты
11:14
Как уходили знаменитости
Концерты
10:16
Звёзды, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение