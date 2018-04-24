С укусами клещей в Оренбурге уже обратилось 26 детей

Накануне в Управлении Роспотребнадзора по области подвели предварительные итоги о противодействии распространению инфекций от укусов клещей.

Сейчас в Оренбургской области проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний, передающихся при укусе клещами. На 19 апреля заболеваний клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировано.

При этом по данным оперативного мониторинга в 15 административных территорий с укусами клещей обратилось 79 пострадавших, в том числе 26 детей. Кроме того, сейчас обеспечена готовность лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по экспресс-диагностике клещей. Организована их работа в выходные и праздничные дни.

Также от клещей обработано более 200 га кладбищ, парков и др. А от вирусного энцефалита за 3 месяца привито уже 2100 человек.