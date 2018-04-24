Ещё
С укусами клещей в Оренбурге уже обратилось 26 детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

С укусами клещей в Оренбурге уже обратилось 26 детей 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Накануне в Управлении Роспотребнадзора по области подвели предварительные итоги о противодействии распространению инфекций от укусов клещей.
Сейчас в Оренбургской области проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний, передающихся при укусе клещами. На 19 апреля заболеваний клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировано.
При этом по данным оперативного мониторинга в 15 административных территорий с укусами клещей обратилось 79 пострадавших, в том числе 26 детей. Кроме того, сейчас обеспечена готовность лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по экспресс-диагностике клещей. Организована их работа в выходные и праздничные дни.
Также от клещей обработано более 200 га кладбищ, парков и др. А от вирусного энцефалита за 3 месяца привито уже 2100 человек.
ProOren: последние новости
Как оренбуржцы провели эту «Библионочь» Рождественская афиша Оренбурга на 5 - 9 января В музее изо открывается выставка Юрия Купера «Там некогда гулял и я…»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитости, которых подменили двойниками15
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах5
Как уходили знаменитости5
Где запрещают мультфильмы15
«Последний герой»: что стало с участниками20
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
12:11
Знаменитости, которых подменили двойниками
Другое
10:02
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели
Кино
05:07
Секреты, которые звезды тщательно скрывают
Концерты
11:14
Как уходили знаменитости
Концерты
10:16
Звёзды, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение