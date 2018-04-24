Интерактивный медийный корпус откроется в Останкинской телебашне 25 апреля

МОСКВА, 24 апреля. / ТАСС /. Интерактивный медийный корпус, состоящий из исторической, аналитической и интерактивной экспозиции, откроется для посетителей в Останкинской телебашне 25 апреля. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе государственного оператора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС, оператор эфирной теле— и радиопередающей сети страны).

"25 апреля на Останкинской телебашне открывается интерактивный мультимедийный комплекс (ИМК), который состоит из трех частей: исторической и аналитической, расположенных в фойе Останкинской телебашни, а также интерактивной экспозиции на смотровой площадке телебашни. Всего в состав ИМК входит 23 модуля", — говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, историческая часть комплекса посвящена истории строительства телебашни, людям— героям, которые создали уникальное архитектурное и техническое сооружение. Также представлен исторический фото и видеоархив, посвященный 50-летней истории Останкинской телебашни.

Аналитическая часть ИКМ представляет из себя учебно— научную, исследовательскую лабораторию: метеоробот, созданный специально для этого проекта, собирает и обрабатывает в реальном времени все данные от метеодатчиков Останкинской телебашни, отображая результаты на экранах в реальном времени. «Тут можно увидеть и карту грозовой активности Московского региона и проследить за отклонением шпиля телебашни в реальном времени, увидеть солнечные часы, где стрелкой является тень от Останкинской телебашни, голографический симулятор погодных явлений, а также модуль с возможностями музыкального инструмента, позволяющий слышать, как звучит телебашня», — отмечается в сообщении.

Интерактивная экспозиция, расположенная на смотровой площадке телебашни, дополняет открывающийся вид на город разнообразной мультимедийной информацией — дневные и вечерние панорамы города, таймлапс и многое другое. Также посетители телебашни смогут ознакомиться с интерактивным каталогом Международной Федерации Великих башен и поучаствовать в необычном фото эксперименте.

"Таким образом, посетителям телебашни представлен уникальный формат посещения — формат, где показана история, настоящая наука, работает программный продукт, который предсказывает погоду. Все это можно назвать разработкой, не имеющей аналогов в высотных сооружениях во всем мире", — говорится в материале.