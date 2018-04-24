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Андрей Могучий стал заслуженным деятелем искусств РФ
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Андрей Могучий стал заслуженным деятелем искусств РФ 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Художественный руководитель БДТ и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Андрей Могучий получил звание заслуженного деятеля искусств РФ. Государственную награду вручил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, сообщает пресс-служба Смольного.
Режиссер легендарных Orlando Furioso и «Кракатука» триумфально вернулся к корням, поставив две первые части трилогии «Три толстяка», — получился скай-фай-цирк и 3D-комикс. А также ретро-дада-футуризм и чистый восторг. Из скорбного взрослого мира губернаторов и пьяных Могучий переехал в мир сказок, где поют и танцуют, а параллельно борются со сгустком темной космической энергии, превратившим жизнь землян в наполненный бессмысленным злом хаос. Сидя в зале БДТ, хочется, чтобы этот хеппенинг-антиутопия не заканчивался никогда. Проголосовать за Андрея Анатольевича можно здесь.
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