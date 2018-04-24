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Охлобыстин прокомментировал спор между Успенским и «Союзмультфильмом»
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Охлобыстин прокомментировал спор между Успенским и «Союзмультфильмом» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Советский и российский писатель Эдуард Успенский обратился с жалобой на «Союзмультфильм» из‐за выхода новых серий «Простоквашино». В ситуации помог разобраться актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин, чьим голосом говорит почтальон Печкин в новых сериях мультфильма. Об этом сообщило РИА ФАН.
Даже не знаю, как к этому относиться, честно говоря. Юристы «Союзмультфильма» ездили к Успенскому, и они вроде бы о  чем-то  договорились. Я так понимаю, что это не он, а его юристы денег хотят
— Иван Охлобыстин.
По информации «Союзмультфильма», Эдуард Успенский хочет отсудить за «Простоквашино» 150 миллионов, «не знаю, в какой валюте», добавил актер.
Победит «Союзмультфильм», получается, что вроде как, обидят художника. Но если победит Успенский, к которому лично я испытываю глубочайшее уважение, — погибнет «Союзмультфильм»
— Иван Охлобыстин.
Поэтому он верит, что судебное разбирательство выиграет российская киностудия и ее партнер — компания Danone.
Писатель Эдуард Успенский направил обращение в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату с просьбой принять меры в отношении «Союзмультфильма», выпустившего новый мультфильм «Простоквашино». По его мнению, новые серии были созданы без его согласия на переработку произведения.
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