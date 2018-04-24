Охлобыстин прокомментировал спор между Успенским и «Союзмультфильмом»

Советский и российский писатель Эдуард Успенский обратился с жалобой на «Союзмультфильм» из‐за выхода новых серий «Простоквашино». В ситуации помог разобраться актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин , чьим голосом говорит почтальон Печкин в новых сериях мультфильма. Об этом сообщило РИА ФАН.

Даже не знаю, как к этому относиться, честно говоря. Юристы «Союзмультфильма» ездили к Успенскому, и они вроде бы о чем-то договорились. Я так понимаю, что это не он, а его юристы денег хотят

— Иван Охлобыстин.

По информации «Союзмультфильма», Эдуард Успенский хочет отсудить за «Простоквашино» 150 миллионов, «не знаю, в какой валюте», добавил актер.

Победит «Союзмультфильм», получается, что вроде как, обидят художника. Но если победит Успенский, к которому лично я испытываю глубочайшее уважение, — погибнет «Союзмультфильм»

— Иван Охлобыстин.

Поэтому он верит, что судебное разбирательство выиграет российская киностудия и ее партнер — компания Danone.