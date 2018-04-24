«Библионочь» в Войковском посвятили Ивану Тургеневу

«Библионочь» завершилась в библиотеке №21 Войковского района. Как сообщили организаторы, программа была разделена на девять тематических блоков.

— В начале вечера гости узнали практически все о жизни и творчестве Ивана Тургенева, а затем смогли насладиться классической музыкой XIX века и переместились на бал c «дворянским чаепитием», — уточнил сотрудник читальни.

Одновременно проводилась интеллектуальная игра «Прокачай извилины», а после нее гостей ждал квест. Маленьким поклонникам творчества Тургенева рассказали интересные сказки и провели мастер-классы. (ео)