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«Библионочь» в Войковском посвятили Ивану Тургеневу
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«Библионочь» в Войковском посвятили Ивану Тургеневу 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
«Библионочь» завершилась в библиотеке №21 Войковского района. Как сообщили организаторы, программа была разделена на девять тематических блоков.
— В начале вечера гости узнали практически все о жизни и творчестве Ивана Тургенева, а затем смогли насладиться классической музыкой XIX века и переместились на бал c «дворянским чаепитием», — уточнил сотрудник читальни.
Одновременно проводилась интеллектуальная игра «Прокачай извилины», а после нее гостей ждал квест. Маленьким поклонникам творчества Тургенева рассказали интересные сказки и провели мастер-классы. (ео)
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