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Подполковник юстиции, работавший следователем МВД, устроил драку в московском ресторане
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Подполковник юстиции, работавший следователем МВД, устроил драку в московском ресторане 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Сотрудники столичной полиции задержали бывшего коллегу, которого подозревают в хулиганстве. Офицер юстиции затеял потасовку в ресторане, после чего продолжил буйствовать в полицейском участке.
В агрессивном поведении подозревается 37-летний бывший следователь УВД по ВАО Москвы и «потомственный» офицер юстиции Владимир Малаха. В ночь на 22 апреля он отдыхал в ресторане De Bassus на Ярославском шоссе, пишет
"Московский комсомолец"
Подполковник юстиции Малаха явился в заведение вместе с другом перед самым закрытием ресторана, около полуночи. Со слов администратора, от мужчин разило алкоголем.
Пьяные гости заняли столик на минус первом этаже и заказали по бокалу пива, а через некоторое время экс-полицейский пошел к выходу. В курилке он столкнулся с 37-летним посетителем по имени Виктор, который пришел в ресторан отметить семейный праздник вместе с 12-летним сыном. Между Виктором и Владимиром Малахой началась словесная перепалка, а потом в ход пошли кулаки.
Как позже рассказал Виктор, агрессивный клиент угрожал ему расправой и демонстрировал удостоверение сотрудника полиции, но представлялся при этом гражданином Лобановым.
На шум в курилку прибежал малолетний сын Виктора. Он встал за отцом, и один из ударов пришелся по ребенку (врачи нашли у него кровоподтек на спине).
После драки Малаха посчитал себя пострадавшим и вызвал экстренные службы. Вместе с полицейскими прибыли медики. Они госпитализировали приятеля подполковника, который тоже принял участие в драке. У мужчины диагностировали перелом спинки носа, скуловых костей и алкогольное опьянение. После оказания помощи его отпустили домой.
Самого Малаху и Виктора сотрудники ОМВД по Ярославскому району доставили в отделение. В холле дежурной части подполковник вел себя агрессивно, угрожал стражам порядка проблемами на службе, пытался повредить имущество. Он также «призвал личный состав немедленно за него отомстить», пишет телеграм-канал
"Пресс-Хата"
В итоге дебошира заковали в наручники и отправили в Научно-практический центр наркологии для проведения медицинского освидетельствования. Однако экс-следователь отказался туда ехать и снял побои в травмпункте: ссадину на верхней губе, ушиб правой скуловой области и синяк на грудной клетке.
Ранее подполковник Малаха трудился в ГСУ ГУ МВД по Москве и специализировался на расследовании ДТП и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Отец экс-следователя работает экспертом в Министерстве юстиции.
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