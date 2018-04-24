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В библиотеке вблизи Бутырского района расскажут о трагедии в Чернобыле
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В библиотеке вблизи Бутырского района расскажут о трагедии в Чернобыле 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
О трагедии, произошедшей на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года, расскажут юным посетителям детской библиотеки № 40, расположенной вблизи Бутырского района. Всех желающих ждут 25 апреля.
— Цель мероприятия — патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также формирование правильного мнения о героях-ликвидаторах. Ребята посмотрят отрывки из фильма «Чернобыль — взгляд сквозь годы», — сообщила заведующая учреждением Ирина Тимчишина.
Начало в 14.00. Библиотека № 40 находится по адресу: ул. Вятская, 3. Вход свободный. (то)
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