Педиатр детской поликлиники в Челябинске ездит на вызовы на велосипеде

Челябинск, 24 апреля — АиФ-Челябинск. Челябинская поликлиника выделила педиатру велосипед, чтобы он ездил на вызовы к малышам.

Ездить на вызовы к своим подопечным 24-летний педиатр челябинской детской поликлиники №4 Кирилл Власов начал ещё осенью 2017 года. Признался, что таким образом он успевает навестить больше больных, чем при передвижении на общественном транспорте. Тогда главврач больницы презентовал специалисту новый велосипед.

«Сегодня, после зимнего перерыва, Власов подготовил велосипед к сезону: смазал цепь, затянул болты, подкачал колеса и закрепил на раме табличку с надписью «Доктор едет к малышам», — сообщается на сайте Hornews.ru.

«Классно же!» — прокомментировала новость руководитель пресс-службы регионального Минздрава Мария Хворостова.

Напомним, что МБУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № 8» участвует в региональном проекте «Открытая поликлиника» и ранее уже не раз приятно удивляла прикреплённых пациентов. Например, вызвать врача к заболевшему ребёнку можно по вайберу.