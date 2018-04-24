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Анапа приглашает гостей на первомайские праздники
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Анапа приглашает гостей на первомайские праздники 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Торжественное шествие воинских частей Анапского гарнизона и трогательное факельное шествие молодежи, открытие самого большого на Юге России колеса обозрения и концерты лучших творческих коллективов — всем этим и многим другим будет радовать всероссийский курорт своих гостей в дни майских праздников.
Уже 29 апреля в анапском Детском парке начнет катать взрослых и детей 70-метровое колесо обозрения, с вершины которого откроется удивительно красивый вид на курорт. Будут радовать гостей аттракционы и в парке 30-летия Победы.
Мощный старт Первомаю даст шествие трудовых коллективов здравниц, предприятий, общественных организаций и объединений, школьников и студентов. Демонстрация стартует в 10.00 и пройдет по центральным улицам города на Театральную площадь, где в 11.00 начнется концерт лучших творческих коллективов и исполнителей курорта «Моя душа поёт, как солнце!».
Праздничную эстафету в 11.30 подхватит духовой оркестр Городского театра с программой «Музыка моего города» — насладиться мелодиями российских и зарубежных композиторов можно на сценической площадке на улице Горького.
В 12.00 все желающие приглашаются в Городской театр на юбилейный концерт «Весенний ART-Парад» образцового художественного ансамбля песни и танца «Солнышко» и народного музыкального шоу-театра «Арт-Союз».
Вечером 8 мая в Анапе пройдет масштабная и в то же время очень камерная, трогающая душу патриотическая акция «Огонь памяти». В 20.30 ее участники соберутся у Вечного огня в Сквере боевой славы, где после короткой торжественной церемонии будут зажжены факелы, свечи и лампады в память обо всех участниках Великой Отечественной войны, не вернувшихся с полей сражений и не доживших до наших дней. Участники акции — обычно она объединяет несколько тысяч анапчан и гостей курорта — прошествуют к морскому порту, где состоится церемония возложения венка и бескозырки на воду в акватории Анапской бухты. Это символ памяти о десанте, который погиб в 1943 году во время боев за освобождение Анапы.
Утром 9 мая в 10.00 по Театральной площади торжественным маршем пройдут войска Анапского гарнизона в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Церемонию продолжит театрализованное шествие «Дорога к Победе» и патриотическая акция «Бессмертный полк России». В прошлом году более 7,5 тысяч анапчан прошли по улицам Города воинской славы с портретами своих родственников-фронтовиков.
Продолжится День Победы в 11.00 концертом «Музыка непокоренной державы» государственного русского народного оркестра «Виртуозы Кубани» на Театральной площади. В 12.00 на сценической площадке на улице Горького выступит духовой оркестр Городского театра с программой «Звучи, победная весна!».
В сквере Гудовича с 11.00 развернется реконструкция полевой кухни «Солдатская каша», начнется театрализованное мероприятие «Солдатский привал» — встреча фронтовиков на стилизованной танцевальной площадке 1945 года.
Завершатся торжества вечером на Театральной площади. В 20.00 здесь начнется театрализованное представление «Бал Победы», которое продолжит выступление ансамбля песни и пляски Южного военного округа из Ростова-на-Дону. В 22.00 небо над Анапой раскрасят огни праздничного фейерверка.
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