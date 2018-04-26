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Музыкальную сказку «Король-олень» покажут в кинотеатре на Костякова
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Музыкальную сказку «Король-олень» покажут в кинотеатре на Костякова 

Управа Бутырского района города Москвы 26 апреля 2018
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Посетители кинотеатра «Искра», расположенного на улице Костякова, 27 апреля увидят музыкальную сказку «Король-олень» с Юрием Яковлевым. Как сообщила руководитель кинотеатра Ирина Овсянникова, сеанс приурочен к юбилею актера.
— Король Серендиппа Дерамо хочет жениться, но не знает, как отличить искреннюю любовь от придворной лести. Чтобы помочь ему, волшебник привез ко двору чудесного «болвана», безошибочно отличающего ложь от правды, но дальше началась путаница: на месте болвана оказался Первый министр Тарталья, на месте королевы — не дочь коварного министра, а девушка, в которую был влюблен он сам, Анджела, так что Тарталье пришлось извернуться и самому занять место короля, а заодно и его тело, вытеснив доверчивого Дерамо в тело оленя, обреченного стать жертвой охотников, — пояснила Овсянникова.
Начало в 14.00 по адресу: ул. Костякова, д. 10. Вход свободный. (то)
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