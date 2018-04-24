Глава Роспотребнадзора заявила о риске распространения полиомиелита в Татарстане 

Глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина в ходе брифинга в кабмине РТ во вторник, 24 апреля заявила о риске завоза в республику дикого полиовируса. В республике полиомиелита не было с 1995 года, говорит Патяшина, добавляя, это не гарантия безопасности. «…лица, болеющие полиомиелитом, могут заехать на нашу территорию. — объясняет глава ведомства. — Это лица из стран Нигерия, Индия, Пакистан, Афганистан и Таджикистан». В группе риска татарстанцы, не получившие прививки — как дети, так и взрослые. Замминистра здравоохранения РТ Владислав Виниченко добавил, в республике создадут единую базу вакцинации жителей. Там будет содержаться информация о каждой сделанной прививке. Раздел «вакцинопрофилактика», по словам Виниченко, разрабатывается в единой государственной информационной системе. При вакцинации каждый врач сможет войти в базу и посмотреть данные, а затем распечатать пациенту документ о сделанных прививках, говорит замминистра.