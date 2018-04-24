Ещё
Глава Роспотребнадзора заявила о риске распространения полиомиелита в Татарстане
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глава Роспотребнадзора заявила о риске распространения полиомиелита в Татарстане 

Казанский репортер 48 минут назад
Фото: Казанский репортер
Глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина в ходе брифинга в кабмине РТ во вторник, 24 апреля заявила о риске завоза в республику дикого полиовируса. В республике полиомиелита не было с 1995 года, говорит Патяшина, добавляя, это не гарантия безопасности. «…лица, болеющие полиомиелитом, могут заехать на нашу территорию. — объясняет глава ведомства. — Это лица из стран Нигерия, Индия, Пакистан, Афганистан и Таджикистан». В группе риска татарстанцы, не получившие прививки — как дети, так и взрослые. Замминистра здравоохранения РТ Владислав Виниченко добавил, в республике создадут единую базу вакцинации жителей. Там будет содержаться информация о каждой сделанной прививке. Раздел «вакцинопрофилактика», по словам Виниченко, разрабатывается в единой государственной информационной системе. При вакцинации каждый врач сможет войти в базу и посмотреть данные, а затем распечатать пациенту документ о сделанных прививках, говорит замминистра.
Казанский репортер: последние новости
​Мозаику на «Тюбетейке» распечатали на принтере VI Республиканский ифтар пройдет в Казани 26 и 27 мая Установлены даты празднования Сабантуя в Татарстане
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитости, которых подменили двойниками15
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах5
Как уходили знаменитости5
Где запрещают мультфильмы15
«Последний герой»: что стало с участниками20
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
12:11
Знаменитости, которых подменили двойниками
Другое
10:02
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели
Кино
05:07
Секреты, которые звезды тщательно скрывают
Концерты
11:14
Как уходили знаменитости
Концерты
10:16
Звёзды, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение