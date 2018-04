Музыканты бродвейских шоу приедут на «Московскую весну A Capella»

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости . Музыкальные коллективы из США, Великобритании, Индии и Израиля выступят в Москве на конкурсе «Московская весна A Capella», среди них будут артисты бродвейских шоу, номинанты на премию Grammy и исполнители индийских кинохитов, рассказали РИА Новости в оргкомитете уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

Как рассказали в оргкомитете, рекордсменом по числу участвующих в конкурсе стала Испания — в Москву съедутся сразу шесть испанских музыкальных коллективов: вокальная группа «B vocal», камерный хор студентов-вокалистов «Coro melibea a capella», женский квартет «Les Fourchettes» из Барселоны, группа «Kundala», «Ol'green» и другие.

"Из США на нынешний конкурс приехали четыре коллектива…. Команда «The Alley Cats» регулярно участвует в представлениях на Бродвее и многочисленных телешоу, номинировалась на премию Grammy (время и место выступления — 2 мая в 18.30-19.00 в парке Зарядье)", — сообщили в оргкомитете. Кроме них, в столицу приедут еще два американских коллектива, играющих в стиле соул, кантри, поп и других.

Италию на фестивале представят три квинтета: «Mezzotono Show», «Cherries On A Swing Set», «Cluster» — они исполнят известные джазовые композиции, сыграют в стиле поп, мамбо, танго и классику. Из Великобритании на конкурс в столицу приедет группа «All The King»s Men", выступавшая на фестивале в прошлом году, а также коллектив друзей The Buzztones, именующий себя «главными по а капелле во всем Лондоне».

Как рассказали в оргкомитете, участниками московского конкурса также станут исполнители из Франции, Венгрии, Израиля, Португалии и даже Индии и Кореи. «Уникальным станет выступление представителя Индии. Исполнитель популярной классической музыки и индийских кинохитов Болливуда Сарфараз Алам Сафу — единственный иностранный участник выступающий соло», — отметили в «Московских сезонах».

Фестиваль «Московская весна A Cappella» пройдет в столице с 27 апреля по 9 мая. Всего в Москве откроется 61 фестивальная площадка, а живые концерты будут идти почти на 40 сценах, в качестве сцен будут использованы крыши и балконы домов, а также лестницы городских скверов. Помимо акапельных выступлений, для гостей готовят театрализованные представления, мюзиклы, музыкальные мастер-классы, экскурсии и выставки.