«Нанайцы» выступили с аншлагом в Кремле 

В Государственном Кремлевском Дворце на XVII церемония вручения премии «Шансон года» собрались популярные представители российского шоу-бизнеса.
Ведущими гала-концерта выступили Ирина Апексимова и Александр Маршал. Поклонники отметили, что певец, который в прошлом году отметил свой 60-летний юбилей заметно помолодел и выглядел на миллион. Александр весело улыбался соведущей и с удовольствием приглашал на сцену друзей-артистов.
— Премия «Шансон Года», — поделился эмоциями Стас Михайлов, — для артиста как отправная точка. Если у меня в руках награда от слушателей и радио, с которого все началось, это итог всего, что я сделал за год. Получить эту награду тяжело, но в этом вся ее ценность!
За заслуженными наградами приехали Александр Розенбаум, Григорий Лепс, Александр Буйнов, Таисия Повалий, Александр Новиков, Ирина Круг, Сергей Трофимов, Слава, группы «Лесоповал», «Земляне» и другие артисты. Премию так же получили Михаил Шуфутинский, Татьяна Буланова и Наташа Королева.
— Для любого композитора, поэта, -говорит Игорь Саруханов, — получить премию «Шансон года» очень важно, так как это, безусловно, знак признания.
В полном составе на сцену вышла группа «На-На», несмотря на солидный возраст (в этом году известному коллективу уже 29 лет), музыканты «зажгли» публику. Благодарные зрители бурными аплодисментами встречали каждое движение нанайцев. Бессменный руководитель «На-на» Бари Алибасов, ожидая подопечных за кулисами, пританцовывал в такт музыки. Но даже закончив выступление, участники «На-на» не могли успокоиться, веселились и хулиганили, позируя поклонникам.
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