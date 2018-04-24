Коктейль «Золотые мгновения» в «Астории»

Отель «Астория» собрал своих друзей и партнеров на ежегодный праздник весны. В приветственной речи Генеральный директор отеля Герольд Хельд рассказал о 1500 кг клубники и 65 кг базилика, которые были использованы в блюдах в 2017 году!

Лейтмотивом приема стал сказочный райский сад с неуловимыми жар-птицами, позолоченными фруктами и сокровищем антуража — гигантской инсталляцией на основе картины Густава Климта «Древо жизни». А в фойе раскинулся Сад камней, украшенный золотыми гранатами и гроздьями винограда. Завершился вечер взорвавшим танцпол выступлением группы Joker's.

Фотограф: Софья Петина