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Коктейль «Золотые мгновения» в «Астории»
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Коктейль «Золотые мгновения» в «Астории» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Отель «Астория» собрал своих друзей и партнеров на ежегодный праздник весны. В приветственной речи Генеральный директор отеля Герольд Хельд рассказал о 1500 кг клубники и 65 кг базилика, которые были использованы в блюдах в 2017 году!
Лейтмотивом приема стал сказочный райский сад с неуловимыми жар-птицами, позолоченными фруктами и сокровищем антуража — гигантской инсталляцией на основе картины Густава Климта «Древо жизни». А в фойе раскинулся Сад камней, украшенный золотыми гранатами и гроздьями винограда. Завершился вечер взорвавшим танцпол выступлением группы Joker's.
Фотограф: Софья Петина
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