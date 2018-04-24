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Музыкальная кухня развлечений
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Музыкальная кухня развлечений 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Сегодня Москва активно укрепляет свои позиции в области событийного туризма, и здесь у нас есть неоспоримые преимущества. Посмотрите сами: второй год подряд российская столица становится центром притяжения молодых и талантливых коллективов из различных стран мира. Количество заявок растет, а само событие привлекает миллионы людей. И это неудивительно: мы подготовили разнообразную программу.
Приходите подпевать любимым хитам и открывать для себя музыкальные новинки на площади Революции, осваивать азы вокального искусства, участвовать в интерактивных музыкальных спектаклях, учить танцы из мюзиклов на Тверской площади, а за лучшим весенним настроением и незабываемыми впечатлениями отправляйтесь на Профсоюзную улицу, 41.
В Климентовском переулке преподаватели «Медиамастерских» научат детей создавать миниатюрные музыкальные инструменты из картона — фортепиано, гитару и скрипку, на которых, несмотря на их небольшой размер, можно будет играть.
На Тверском бульваре, около памятника Сергею Есенину, урок битбокса пригласит посетить чемпион России по этой яркой певческой дисциплине — рэпер LEXS. Здесь же можно будет присоединиться к музыкальному карнавалу! А по соседству, на площадке около памятника Клименту Тимирязеву, дети смогут изучить азы нотной грамоты, познакомятся с гавайской гитарой укулеле и даже создадут собственную «Музыкальную карту Москвы».
На Старом Арбате посетителям предложат попробовать себя в качестве диск-жокеев. А, к примеру, на Новопесчаной улице — выучить основные движения таких танцев, как джаз-модерн, современных уличных направлений и даже классического балета.
На Новом Арбате по традиции пройдет большой детский квест. А так как фестиваль посвящен акапельному пению, то и квест будет музыкальным. В финале абсолютно всех участников порадуют памятными призами и подарками.
Помимо культурной, гостей также ждут гастрономическая и торговая программы: на прилавках фестивальных шале посетители найдут необычные сувениры и подарки авторской работы. А столичные рестораторы постараются удивить москвичей и туристов особенным весенним меню. К примеру, в Камергерском переулке откроется кулинарная студия, но не обычная, а музыкальная. Опытные кулинары предложат гостям фестиваля освоить секреты приготовления любимых блюд популярных композиторов и музыкантов самых разных стран. В меню — паста по рецепту Джузеппе Верди, грибы в нежном соусе, который предпочитал Петр Чайковский, и прованский рататуй, каким его готовил Жюль Массне.
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