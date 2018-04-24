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Минкульт попросил Генпрокуратуру расследовать факты по делу о неснятых фильмах
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Минкульт попросил Генпрокуратуру расследовать факты по делу о неснятых фильмах 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Профисинема.ру
Минкульт России направил запрос в Генпрокуратуру о проверке фактов по делу о возврате бюджетных средств, которые были выделены на кинопроизводство, с последующим привлечением виновных лиц к ответственности. Соответствующее обращение подписано подписано министром культуры Владимиром Мединским 18 апреля 2018 года, говорится в сообщении министерства.
«Пять кинокомпаний, получивших субсидии, так и не произвели фильмы. Соглашения с этими организациями были заключены в период с 2011 по 2014 год, и на сегодняшний день они не вернули средства в федеральный бюджет и не оплатили штрафы, согласно судебному решению», — отметила директор департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова.
Соглашения о финансовой поддержке производства фильмов были заключены с кинокомпаниями ООО «Аркада Интертеймент» (фильм «Пес рыжий»), ООО «Линия кино» студия Сергея Соловьева» («Елизавета и Клодиль»), ООО «Ин Моушн» («Обратная сторона Луны»), ГУП «Киностудия „Чеченфильм“ (»Тоска») и ООО «МВ Синема» («Криминальный блюз для саксофона»).
Любимова подчеркнула, что компании-должники и их учредители не смогут больше воспользоваться государственной поддержкой и принимать участие в конкурсах, проводимых министерством.
Она также заявила, что со стороны Минкульта были предприняты необходимые меры по возврату денежных средств в федеральный бюджет, в том числе в судебном порядке. При этом, несмотря на наличие судебных решений, вынесенных арбитражным судом в пользу министерства и возбужденных в дальнейшем исполнительных производств, денежные средства взыскать не удалось.
«Руководствуясь Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 ‘’О прокуратуре Российской Федерации’’, ведомство направило вышеизложенные факты на рассмотрение генпрокуратуры», — говорится в сообщении министерства культуры России.
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