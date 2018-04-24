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Гедиминас Таранда будет худруком LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии
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Гедиминас Таранда будет худруком LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии 

Псковская губерния 1 час назад
Фото: Псковское Агентство Информации
Врио губернатора Михаил Ведерников 24 апреля провёл рабочую встречу с российским балетмейстером, руководителем «Имперского Русского Балета» Гедиминасом Тарандой, на котором предложил ему стать художественным руководителем Всероссийского Пушкинского праздника поэзии — об этом сообщает пресс-служба администрации региона. «В этом году событие состоится в 52-й раз. Праздничные мероприятия пройдут с 1 по 6 июня в Пскове и Пушкинских Горах. «Рассчитываю на ваш опыт и силы в развитии и реализации всех проектов, запланированных в рамках фестиваля», — сказал Ведерников. Таранда поблагодарил Ведерникова за доверие и сообщил, что ему очень приятно получить это предложение. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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