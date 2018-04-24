Завершился хоровой фестиваль

21-22 апреля в Свято-Тихоновском университете прошёл IV Пасхальный хоровой фестиваль.

Расула Гамзатова и В мероприятии приняло участие 15 хоровых коллективов из Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, духовных школ Русской Православной Церкви и вузов Москвы. Программа музыкальных коллективов включала церковные песнопения, военные песни, духовные гимны, а также классические и народные произведения. Фестиваль начался с общеуниверситетской Литургии в Князь-Владимирском храме в Лиховом переулке и продолжился в Соборной палате Главного здания ПСТГУ. «Каждый раз, приезжая сюда, в зал с такой хорошей акустикой, нужно время, чтобы попривыкнуть, настроиться, — рассказал руководитель хорового ансамбля Николо-Угрешской духовной семинарии Сергей Кондаков . — Но надо отметить, что это хоть и сложность, но довольно приятная». Согласно регламенту хоровые коллективы были разделены на любительские и профессиональные. 21 апреля выступили любительские хоры, некоторые из которых были приглашены повторить отдельные номера на следующий день, когда состоялся гала-концерт Пасхального хорового фестиваля. По словам организаторов, у каждого участника была своя «изюминка». К примеру, хор факультета церковных художеств ПСТГУ запомнился своими народными костюмами. Некоторые коллективы творчески подошли к исполнению военных песен: зрители услышали отрывки из дневника императрицы Александры Федоровны. Кроме того, было прочитано несколько стихотворений о войне и прозвучали романсы на стихи Константина Симонова Никиты Богословского . Также гостей фестиваля впечатлило сурдо-сопровождение песни «Журавли» в исполнении студентов отделения социальной и молодёжной работы факультета социальных наук Свято-Тихоновского университета. Хоровые коллективы Коломенской духовной семинарии и Калужского духовного училища участвовали в фестивале впервые. По словам регента хора Коломенской семинарии диакона Николая Глухова, участие в таком большом мероприятии, где есть профессиональные коллективы, очень важно для учащихся. «Ценно то, что мы можем показать свои способности не только в семинарии, но и ещё далеко за её пределами», — подчеркнул он. По результатам фестиваля было выделено несколько номинаций, в каждой из которых жюри определило победителя и призёра. В номинации «Лучшее исполнение классического произведения» среди любительских хоров первое место досталось хору богословского факультета ПСТГУ, а в номинации «За сохранение и продолжение духовной традиции» первенствовал коллектив Николо-Угрешской духовной семинарии. Среди профессиональных участников в номинации «Лучшее исполнение военной песни» отличилось Хоровое училище при ПСТГУ, а Калужское духовное училище было отмечено за лучшее исполнение народной песни. Гран-при IV Пасхального хорового фестиваля завоевал ансамбль под руководством диакона Алексея Зайцева

— Этот фестиваль проходит уже четвёртый раз. Конечно, вначале мы даже и не предполагали, что задуманное нами мероприятие выльется в такое торжество, что мы получим такой отклик от студентов: стало понятно, как студенты любят пение, как для них важно участие в хоре. Я очень счастлив, что вижу вдохновленные лица студентов — дай Бог, чтобы это продолжалось и дальше. Мне кажется, что такие мероприятия очень скрепляют Университет. И я надеюсь, что в памяти студентов останутся наши встречи, — поделился впечатлениями диакон Алексей. После награждения председатель жюри фестиваля, заведующий кафедрой хорового дирижирования ПСТГУ, доцент кафедры современного хорового исполнительского искусства Московской консерватории Владимир Любарский выступил с напутственным словом.