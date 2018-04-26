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Какие мероприятия пройдут в День Победы в Коми?
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Какие мероприятия пройдут в День Победы в Коми? 

АиФ Пермь 48 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Как отметим 9 Мая?
Праздничные мероприятия, посвящённые 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начнутся с возложения цветов к памятникам. В 10.45 участники акции «Бессмертный полк» начнут движение от ТЦ «Парма» по ул. Коммунистической. В это же время в 11 ч. на Стефановской площади начнётся митинг, а затем пройдёт парад. С полудня за памятником В. И. Ленину начнёт работу полевая кухня для ветеранов.
На протяжении всего дня на площади возле бассейна и в парке им. Кирова будут работать тематические площадки. В 13 часов на республиканском стадионе стартует традиционная легкоатлетическая эстафета. В 15 часов возле мемориального комплекса «Вечная слава» начнётся фестиваль ветеранских хоровых коллективов «Красная гвоздика». А в 22 часа с запасного поля республиканского стадиона прогремит праздничный салют.
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