Какие мероприятия пройдут в День Победы в Коми?

Как отметим 9 Мая?

Праздничные мероприятия, посвящённые 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начнутся с возложения цветов к памятникам. В 10.45 участники акции «Бессмертный полк» начнут движение от ТЦ «Парма» по ул. Коммунистической. В это же время в 11 ч. на Стефановской площади начнётся митинг, а затем пройдёт парад. С полудня за памятником В. И. Ленину начнёт работу полевая кухня для ветеранов.

На протяжении всего дня на площади возле бассейна и в парке им. Кирова будут работать тематические площадки. В 13 часов на республиканском стадионе стартует традиционная легкоатлетическая эстафета. В 15 часов возле мемориального комплекса «Вечная слава» начнётся фестиваль ветеранских хоровых коллективов «Красная гвоздика». А в 22 часа с запасного поля республиканского стадиона прогремит праздничный салют.