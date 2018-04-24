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Эминем отметил 10 лет трезвости
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Эминем отметил 10 лет трезвости 

Russianshowbiz.info 59 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Популярный американский рэпер отпраздновал очень важное событие в своей жизни — 10-летний юбилей трезвости. Музыкант на протяжении длительного периода боролся с зависимостью от спиртного и рецептурных препаратов. В 2005 году Эминем даже отправился в реабилитационный центр, но не сдержался после выхода из данного заведения.
В 2007 году произошло то, что навсегда заставило рэпера изменить свое отношение к запрещенным препаратам и алкоголю. Мужчина был на грани жизни и смерти из-за случайной передозировки метадоном. После выздоровления Эминем решил воздерживаться от каких-либо психотропных препаратов.
В субботу музыкант показал поклонникам фотографию необычной монеты. На ней изображен треугольник, на гранях которого имеются слова «единство, служение, выздоровление». Мужчина сообщил фанатам, что провел трезвым уже 10 лет. По словам исполнителя, отсутствие алкоголя и наркотических веществ помогло ему научиться мыслить иначе. Эминему стало проще заниматься музыкой. В его голове все чаще стали всплывать отдельные мысли, записывая которые он создает полноценные композиции. Иногда хит рождается в течение часа.
Эминем признался, что его иногда посещает чувство зависти к тем, кто может пойти и пропустить стаканчик спиртного без проблем. Но рэпер признает, что в его случае зависимость приобрела характер тяжелого заболевания и срывы просто недопустимы.
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