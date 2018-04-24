Русские стихи, французский акцент

Московская поэтесса Галина Балебанова получила премию за популяризацию творчества Марины Цветаевой

… Ванв. Предместье Парижа. Небольшой дом в три этажа на тихой французской улочке. Дом ничем не примечательный, кроме пары четверостиший по-французски на мемориальной доске и дат: 1934-1938-й. В эти годы здесь жила Марина Цветаева с мужем и детьми. Это последний французский приют русской поэтессы. Из этого дома она переписывалась со своими друзьями-соотечественниками. В этой квартире, из окна которой Марина любовалась каштановой улицей, был написан знаменитый очерк «Мой Пушкин». После отъезда Марины в Россию квартира меняла своих хозяев, но сегодня ее новый владелец — француз, преподаватель словесности Флоран Дельпорт.

Он узнал о том, что именно тут жила Марина Цветаева, от соседей по дому. Кто она и что, месье Дельпорт не знал, но решил посмотреть это в Интернете. А когда почитал и понял, кто такая Цветаева, проникся настолько, что сначала начал читать ее стихи в переводе, а потом… принялся учить русский язык! Сегодня он легко читает ее стихи по-русски, а на некоторые даже пишет музыку. Дельпорт влюблен в Цветаеву абсолютно!

Но любовь — чувства и слова, а Флоран начал действовать — занялся последовательным увековечиванием ее памяти. По его инициативе мэрия Ванва установила на доме мемориальную доску. А сегодня Флоран бьется за то, чтобы именем великой поэтессы была названа автобусная остановка неподалеку от исторически значимого дома…

Марина стала для Флорана и увлечением, и смыслом жизни. Теперь он собирает в стенах своего дома творческие вечера русских поэтов. Представляете, через 80 лет после отъезда Цветаевой обратно в Советскую Россию в далекой Франции все дышит ее гением!

Недавно в комнатах, которые помнят звук шагов великой поэтессы, собрались на очередной вечер любители поэзии из Германии, России, Италии и, конечно, Франции. В уютной гостиной, с трудом вместившей всех желающих присутствовать на вечере, звучали стихи и московской поэтессы Галины Балебановой, сопереживающей всем тем испытаниям, что выпали Марине Цветаевой.

Некоторые стихи в этом доме звучали под музыку — благодаря Флорану Дельпорту они стали песнями. Ну а к творческому вечеру Галины Балебановой приготовил особый сюрприз. Стихотворение московской поэтессы «Как грустно пел аккордеон» стало песней в стиле французского шансона. А уже вернувшись в Москву, Галина Балебанова стала лауреатом Премии «За искренность в поэзии, вклад в развитие просветительской деятельности и вклад в популяризацию творческого наследия великой русской поэтессы Марины Цветаевой», учрежденную благотворительным Фондом «Просвещение. Традиции. Культура».

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