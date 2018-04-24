На байк-шоу в Севастополе в 2018 году пройдет массовая сдача норм ГТО

"Будущее связано и с развитием духа, и с физическим развитием, «локомотивом» будет массовый спорт. Борьба за массовость подтолкнула нас к идее во второй день байк-шоу [в Севастополе] провести массовую сдачу ГТО, может быть нам удастся побить рекорд [по массовости], посмотрим", — сказал он во время посещения Ставрополя.

Байк-шоу пройдет в августе 2018 года в районе горы Госфорта в Севастополе, в 2018 году оно будет называться «Русская места». Для зрителей подготовят концерты, конкурсы, спектакли, включающие в себя набор трюковых, технических, музыкальных, видео— и лазерных эффектов с участием актеров, каскадеров, реконструкторов, спортсменов, специально поставленных киноэффектов, сообщают организаторы.