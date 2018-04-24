На байк-шоу в Севастополе в 2018 году пройдет массовая сдача норм ГТО 

СТАВРОПОЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Участники и зрители байк-шоу «Русская мечта» в Севастополе в 2018 году смогут сдать нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) сообщил во вторник ТАСС лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург).
"Будущее связано и с развитием духа, и с физическим развитием, «локомотивом» будет массовый спорт. Борьба за массовость подтолкнула нас к идее во второй день байк-шоу [в Севастополе] провести массовую сдачу ГТО, может быть нам удастся побить рекорд [по массовости], посмотрим", — сказал он во время посещения Ставрополя.
Байк-шоу пройдет в августе 2018 года в районе горы Госфорта в Севастополе, в 2018 году оно будет называться «Русская места». Для зрителей подготовят концерты, конкурсы, спектакли, включающие в себя набор трюковых, технических, музыкальных, видео— и лазерных эффектов с участием актеров, каскадеров, реконструкторов, спортсменов, специально поставленных киноэффектов, сообщают организаторы.
Программа «Готов к труду и обороне» существовала в период с 1931 по 1991 годы, после чего была возвращена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения до 2020 года.