10 лет без наркотиков: Эминем рассказал, как ему удалось побороть зависимость

Легендарному рэперу и в прошлом главному музыкальному террористу Америки не впервой получать награды — он не один раз брал «Грэмми», высмеивая саму награду в своих клипах, и шесть раз выпускал самые продаваемые пластинки года.

Но его последнее достижение, возможно, является важнейшим за все это время — Эминем рассказал, что уже 10 лет не прикасается к наркотикам.

Mashable

Музыканту удалось побороть тяжелую зависимость от целого коктейля разных препаратов — в том числе от валиума и викодина, на которых он сидел почти 6 лет, начиная с 2002 года.

В 2005 году Эминем пытался пройти курс лечения в реабилитационном центре, но после смерти лучшего друга впал в депрессию и снова подсел на медикаменты. Только после того, как в конце 2007 года он с трудом пережил чуть ли не смертельную передозировку метадона, рэпер нашел в себе силы завязать с привычкой.

Радостной новостью о том, что с момента последнего употребления прошло 10 лет, он поделился с поклонниками в своем твиттере, выложив снимок с медальоном:

Celebrated my 10 years yesterday. pic.twitter.com/Xmm9MOIEam

— Marshall Mathers (@Eminem) April 22, 2018

«Отпраздновал вчера 10 лет».

Эминем во время выступления на фестивале «Коачелла-2018»

В интервью журналу Rolling Stone Эминем рассказывал, что для того, чтобы победить зависимость, он занялся бегом, а также говорил с другими людьми, пережившими подобный опыт, — он даже стал близко общаться с Элтоном Джоном

«Для начала я обратился к хорошему специалисту из центра. Он мне очень помог, я до сих пор поддерживаю с ним связь.

А еще я начал бегать как маньяк. 30 километров в день, каждый день. Просто поменял одну зависимость на другую. Были такие дни, когда я еле стоял на ногах. У меня просто была задача в голове — сжечь какое-то количество калорий, и я ничего не мог с собой поделать. У меня, наверное, было обсессивно-компульсивное расстройство. Не то чтобы я ходил и щелкал везде выключатели или что-то такое, но если мне что-то западает в голову, то я должен довести это до конца».

Эминем

Элтон Джон и Эминем на сцене во время совместного выступления на «Грэмми» в 2001 году