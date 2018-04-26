«Новая газета» выпустила репортаж о цыганах, живущих под Казанью

«Новая газета» написала большой материал о цыганах, которые живут в 30 км от Казани. Оказалось, российскому читателю очень интересно, что происходит в небольшом зеленодольском селе Айша. Даже репортажи из протестной Армении (главный ньюсмейкер последних дней) собрали меньше просмотров.

Цыганский табор поселился в Айше 27 лет назад. Они построили 21 дом, в которых жили около 200 человек. Год назад суд признал незаконной постройку 18 домов. На них не было никаких документов, они не были подключены к коммуникациям и стояли вплотную друг к другу, нарушая правила пожарной безопасности. Суд потребовал снести дома в течение двух месяцев. Когда время истекло (это был август), в Айшу приехали бульдозеры.

Фото: novayagazeta.ru «Идут, прям как против Трампа. 150 омоновцев, 150 спецназовцев, 150 судебных приставов! В бронежилетах, в касках… Одних служебных собак 10 штук. Бронемашины, водометы, снайперы! Там человек 600 было. Все оцепили», — вспоминает цыганский барон Янош Кальдарас. Снос табора выглядел, как антитеррористическая операция в горах Дагестана.

На месте табора осталось три законно построенных дома. Первые ночи дети спали в домах, взрослые — на улице у костра. Потом женщин с детьми отправили в соседние таборы.

Янош связывает все неприятности цыган с приходом нового главы Зеленодольска Александра Тыгина : «Как снесли нас, прихожу к Тыгину, говорю: нам как многодетным землю должны дать, можно это ускорить? Нам негде жить. А он говорит: „На деревьях полно гнезд, там можно жить“.

Фото: novayagazeta.ru В единственной школе Айши для цыган был отдельный класс „Ц“. Даже праздники для них устраивали отдельно. „Поздравили на Новый год русских детей. Потом наших собрали, сделали хоровод и сказали: идите домой. Я зашел к директору школы. Говорю: вы почему нашим детям сделали отдельную елку? Она покраснела: „Ну, ваши дети не понимают. Они у вас хулиганы““, — рассказывает барон.

Большая часть табора из Айши перебралась на окраину поселка Васильево. Несколько участков купили, еще четыре получили многодетные семьи.

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