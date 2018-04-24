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Азы хорового пения осваивают участники «Московского долголетия» из Коптева
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Азы хорового пения осваивают участники «Московского долголетия» из Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В центре «Радость» 21 апреля прошло занятие «Хоровое пение» в рамках городской программы «Московское долголетие». Подробности сообщили организаторы.
«Участники занятия делали дыхательную гимнастику, упражнения для голоса, повторяли пройденное и разучивали новые песни с хормейстером Викторией Валерьевной Варламовой», — говорится на официальном сайте центра «Радость».
Как добавили в культурном учреждении, занятие прошло в теплой душевной атмосфере в сопровождении знаменитых музыкальных шедевров. (ео)
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