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В Калининграде устраивают церемонию чествования победителей литературного конкурса «Янтарное перо»
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В Калининграде устраивают церемонию чествования победителей литературного конкурса «Янтарное перо» 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининграде состоится церемония объявления итогов литературного конкурса литературного конкурса «Янтарное перо»..
Акция для юных литераторов является частью международного книжного фестиваля «С книгой — в ХХI век». Этот широкомасштабный культурный проект централизованная библиотечная система Калининграда осуществляет в восемнадцатый раз. Главная цель конкурса — выявить и поддержать талантливых и инициативных ребят, содействовать их личностному развитию в литературном творчестве. Последние семь лет конкурс является неотъемлемой частью социально-образовательного проекта «Одаренные дети — будущее России прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 24 апреля 2018 года, в Калининградской централизованной библиотечной системе».
С 2001 года в конкурсе «Янтарное перо» приняли участие более пяти тысяч человек. Участниками конкурса этого года стали 400 человек. Было представлено 370 творческих работ в двух возрастных категориях: 7-13 лет и 14-18 лет; в четырёх основных и трёх специальных номинациях:
-«Проза» (рассказы, эссе, сочинения-миниатюры);
-«Поэзия» (стихи, басни);
-«Сказка за сказкой» (сказки, сказочные и волшебные истории);
-«Я — издатель» (книги-самоделки в авторском исполнении);
-«Край волшебный — Куршская коса» (соучредитель — национальный парк «Куршская коса»). Темы: животный мир, природа национального парка, экология, мифы и легенды заповедника и другие.
-«Планета Океан» (соучредитель — Музей мирового океана). Темы: путешествия, экология, природа, подводный мир, морские профессии и др.
-«Делать жизнь с кого?» Темы: подражание, следование примеру выдающейся личности, литературному персонажу, герою кинофильма, привлекательность его мнений и поступков.
Самые популярные номинации «Проза» — 124 работы и «Поэзия» — 141 работа. Самая активная возрастная категория — дети от 7 до 13 лет.
Покоряют работы в специальной номинации «Делать жизнь с кого?». Трогательные семейные истории и семейные традиции. Часть работ посвящена футбольной тематике и волонтёрскому движению (чемпионат мира по футболу-2018 и 2018 год — Год волонтера и добровольца). Две из них будут отмечены специальными призами жюри.
Авторы — учащиеся 42 образовательных учреждений Калининграда и 10 — Калининградской области, шести средних специальных учреждений, нескольких школ-интернатов. Работы из Пионерского, Гусева, Балтийска, Зеленоградска, Гурьевского, Правдинского, Краснознаменского, Светловского, Багратионовского районов расширяют географию литературного конкурса. Больше всего работ из Калининграда и Гурьевского городского округа.
Члены жюри — известные калининградские писатели, преподаватели ВУЗов, специалисты библиотек и образовательных учреждений Калининграда, а также представители общественности и партнерских организаций. Председатель жюри — сопредседатель Союза российских писателей Олег Глушкин.
В 2018 году определены 82 победителя конкурса, которые будут награждены дипломами и ценными подарками. В завершение церемонии для участников и победителей конкурса будет показан семейный спектакль.
Конкурс «Янтарное перо» проводится муниципальным автономным учреждением культуры «Калининградская централизованная библиотечная система» при поддержке администрации Калининграда.
Вход на мероприятие 26 апреля, с 16 часов, в театре кукол в Калининграде — свободный.
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