Кто родился 25 апреля

Владимир Вольфович Жириновский (72 года), руководитель фракции ЛДПР . В 1989 году стал одним из организаторов Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС). 31 марта 1990 года Владимир Жириновский возглавил ЛДПСС (с распадом Союза партия изменила свой статус на российский и приобрела название ЛДПР). С 1993 года избирается депутатом Госдумы , возглавляет фракцию ЛДПР. Владимир Жириновский входил в состав думского комитета по обороне, был заместителем председателя Госдумы.

Заслуженный мастер спорта СССР. Был вратарём хоккейного клуба ЦСКА и сборной СССР. За свою спортивную карьеру провёл в чемпионатах СССР 482 матча, на чемпионатах мира, Европы, Олимпийских турнирах и турнирах Кубка Канады сыграл 128 матчей за сборную СССР.

Владислав Третьяк — трехкратный Олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира и девятикратный чемпион Европы по хоккею. Он стал первым из европейских спортсменов, попавших в Зал хоккейной славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

После завершения спортивной карьеры занимался административной работой в ЦСКА, избирался депутатом Моссовета. Возглавляет Международную спортивную академию Владислава Третьяка, которая занимается развитием спортивного движения в России. Является президентом Федерации хоккея России. Избирался депутатом Государственной Думы IV, V и VI созывов.

Сергей Федорович Лисовский (58 лет), первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В конце 1980-х годов создал независимый центр досуга молодежи — фирму «Рекорд», компанию «ЛИС’C», а позднее компанию «Премьер СВ». Сергей Лисовский создал первый российский музыкальный телеканал «МУЗ-ТВ». В разные годы занимал должности генерального директора ЗАО «ОРТ-Реклама», заместителя председателя Совета директоров телекомпании «ТВЦ» , возглавлял совет директоров ЗАО «Моссельпром», был вице-президентом «Росптицесоюза». С 29 июня 2004 года представляет в Совете Федерации законодательный орган государственной власти Курганской области. Автор ряда книг, посвящённых политической рекламе и избирательным технологиям.

А ещё в это день родились:

Юха Сипиля (57 лет), премьер-министр Финляндии. Создал и возглавил компанию FORTEL Invest Oy, занимающуюся инвестициями в различные технологические проекты в Финляндии. Избирался депутатом парламента (Эдускунта) страны, возглавлял парламентские комитет по устойчивому развитию и Большой комитет, в ведении которого находятся вопросы, касающиеся ЕС . В 2015 году был избран премьер-министром Финляндии.

Солис — один из разработчиков так называемого «Плана Ариаса» (за эту инициативу в 1987 году Оскар Ариас получил Нобелевскую премию мира).

В 2014 году одержал убедительную победу на президентских выборах, за него проголосовали 78% избирателей.

Рок Марк Кристиан Каборе (61 год), президент Буркина-Фасо.

Возглавлял Международный банк Буркина-Фасо, занимал должность министра транспорта, премьер-министра страны. Неоднократно избирался в парламент Буркина-Фасо. В 2015 году победил на выборах президента страны.

Хейдар аль-Абади (67 лет), премьер-министр Ирака. В период нахождения у власти Саддама Хусейна находился в изгнании в Великобритании, где создал собственную технологическую фирму, был одним из ведущих частных консультантов в Лондоне по вопросам разработки новых технологий в сфере транспорта. В 2003 году, после свержения Саддама Хусейна, вернулся в Багдад. Занимал пост министра связи во Временном управляющем совете Ирака, избирался в парламент, был политическим советником премьер-министра страны. В 2014 году был назначен на пост премьер-министра Ирака.

Юрий Васильевич Яковлев (1928-2013), актёр театра и кино. Народный артист СССР. Более 60 лет был актёром Театра имени Вахтангова. Первая же театральная работа (роль Заморского Принца в спектакле «Горя бояться — счастья не видать») принесла актёру известность. О нем заговорила вся театральная Москва. Среди других театральных ролей Яковлева, Панталоне в «Принцессе Турандот», Майор в «Дамах и гусарах», Глумов в «На всякого мудреца довольно простоты», Дудукин в «Без вины виноватые» и другие.

В кино Юрий Яковлев сыграл в более 70 картинах, как комедийного («Гусарская баллада», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Кин-дза-дза»), так и драматического («Идиот», «Опасный поворот», « Анна Каренина ») жанров.

Семён Михайлович Будённый (1883-1973), советский военачальник. Участник русско-японской (1904—1905) и Первой мировой войн. Во время Гражданской войны создал кавалерийский отряд, который со временем разросся до Первой конной армии. Будённый был заместителем командующего Северо-Кавказским военным округом, инспектором кавалерии РККА, руководил Московским военным округом. В 1935 году стал одним из первых маршалов Советского Союза.

Во время Великой Отечественной войны был членом Ставки Верховного Главнокомандования, принимал участие в обороне Москвы, являлся главнокомандующим Юго-Западного направления, Резервного фронта, Северо-Кавказского направления.

После войны занимал пост заместителя министра сельского хозяйства по коневодству. По инициативе Будённого был воссоздан Московский зоотехнический институт коневодства.