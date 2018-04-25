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Российская национальная библиотека отметит 100-летие основания Фонда новых рукописей
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Российская национальная библиотека отметит 100-летие основания Фонда новых рукописей 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Российская национальная библиотека (РНБ) проведет в среду конференцию «История отечественной культуры в документах отдела рукописей РНБ». Научное собрание приурочено к 100-летию со дня основания Фонда новых рукописей, где хранятся документы XX-XXI веков.
"В этом году отмечается 100-летие архивной службы Российской Федерации, и в том же 1918 году у нас в библиотеке был открыт сектор новых поступлений — документы от наших современников, связанные с революцией, войной, перемещением населения. Наши предшественники поставили задачу сохранения архивов тех, кто уезжал в эмиграцию, был репрессирован. Так сложился значительный и ныне очень востребованный фонд", — сказал корреспонденту ТАСС заведующий рукописным отделом РНБ Алексей Алексеев.
По его словам, в библиотеке это собрание называют «личными архивными фондами», которые связаны с именами писателей, мастеров культуры, ученых, государственных деятелей. Например, здесь открыт фонд писателя Даниила Гранина, который в последние годы жизни передавал в библиотеку на хранение отдельные документы и рукописи. «Исторический и практический интерес к этим материалам не только со стороны историков, но и широкого круга горожан за последние годы возрос благодаря тому, что люди начали активно изучать историю своих семей и родов», — считает Алексеев.
"Главная наша задача — чтобы документы не пропали, чтобы мы их сохранили, обработали, сделали доступными для будущих поколений исследователей. Эти документы всегда были и всегда будут востребованы", — заключил заведующий рукописным отделом.
В конференции вместе с сотрудниками РНБ примут участие специалисты из Санкт-Петербургского института истории и Института русской литературы РАН. В рамках конференции будет охвачен широкий круг тем, связанный с выдающимися личностями русской истории и культуры. Прозвучат доклады об архиве государственного деятеля, директора Императорской публичной библиотеки Модеста Корфа, о новых документах к биографии культуролога и краеведа, автора книги «Душа Петербурга» Николая Анциферова, о дневниках гвардейского офицера Владимира Савонько, который стоял у истоков Военно-исторического общества, активно участвовал в культурной жизни Петербурга эпохи Серебряного века и оставил много ярких портретов своих современников.
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