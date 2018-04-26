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Британский суд вновь запретил отвезти тяжелобольного ребенка в Италию
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Британский суд вновь запретил отвезти тяжелобольного ребенка в Италию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алекс Макнотон
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Апелляционный суд Великобритании отклонил просьбу родителей тяжелобольного ребенка Элфи Эванса разрешить им перевезти его в Италию для дальнейшего лечения, сообщает газета Mirror.
Ранее телеканал Би-би-си сообщил, что Высокий суд Лондона постановил во вторник, что Элфи Эванса нельзя переместить в больницу Италии, чтобы продолжить лечение. Мальчик 23 месяцев от роду, которому было диагностировано дегенеративное заболевание мозга, более года находится в коме и подключен к системе жизнеобеспечения с искусственной вентиляцией легких, и британские врачи считают, что спасти его невозможно.
"Это ужасно для всех, кого это касается. Мы в процессе (составления — ред.) плана паллиативного лечения в больнице Alder Hey. Я не вижу причин утверждать, что судья был неправ", — заявил судья апелляционного суда Эндрю МакФарлейн.
Ранее власти Италии приняли решение дать гражданство республики тяжелобольному ребенку Элфи Эвансу из Великобритании, который с декабря 2016 года находится в коме в больнице Alder Hey Hospital в Ливерпуле. Родители Элфи ведут борьбу за то, чтобы им было позволено самостоятельно принять решение о судьбе своего ребенка. Они хотят попробовать иные методы лечения и в этой связи намеревались перевезти мальчика в Рим, где врачи ватиканской педиатрической клиники Bambino Gesu готовы продолжить лечение. По данным телеканала Би-би-си, в понедельник британские врачи отключили Элфи от систем жизнеобеспечения.
По словам судьи из Высокого суда Лондона, вместо транспортировки ребенка в Италию родители мальчика могут рассмотреть варианты его перевода из интенсивной терапии в обычную палату, хоспис или домой. Кроме того, несмотря на то, что мальчик начал дышать самостоятельно, судья отверг заявления, что ему стало лучше после отключения от систем жизнеобеспечения.
Схожий случай имел место в Великобритании в 2017 году, когда суд по заявлению администрации больницы постановил отключить от систем жизнеобеспечения мальчика Чарли Гарда, страдавшего синдромом митохондриального истощения ДНК. Тогда не помогло заступничество папы Франциска и президента США Дональда Трампа. По решению Лондонского суда Чарли все-таки отключили от систем жизнеобеспечения, и он скончался.
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