Британский суд вновь запретил отвезти тяжелобольного ребенка в Италию

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости . Апелляционный суд Великобритании отклонил просьбу родителей тяжелобольного ребенка Элфи Эванса разрешить им перевезти его в Италию для дальнейшего лечения, сообщает газета Mirror.

Ранее телеканал Би-би-си сообщил, что Высокий суд Лондона постановил во вторник, что Элфи Эванса нельзя переместить в больницу Италии, чтобы продолжить лечение. Мальчик 23 месяцев от роду, которому было диагностировано дегенеративное заболевание мозга, более года находится в коме и подключен к системе жизнеобеспечения с искусственной вентиляцией легких, и британские врачи считают, что спасти его невозможно.

"Это ужасно для всех, кого это касается. Мы в процессе (составления — ред.) плана паллиативного лечения в больнице Alder Hey. Я не вижу причин утверждать, что судья был неправ", — заявил судья апелляционного суда Эндрю МакФарлейн

Ранее власти Италии приняли решение дать гражданство республики тяжелобольному ребенку Элфи Эвансу из Великобритании, который с декабря 2016 года находится в коме в больнице Alder Hey Hospital в Ливерпуле. Родители Элфи ведут борьбу за то, чтобы им было позволено самостоятельно принять решение о судьбе своего ребенка. Они хотят попробовать иные методы лечения и в этой связи намеревались перевезти мальчика в Рим, где врачи ватиканской педиатрической клиники Bambino Gesu готовы продолжить лечение. По данным телеканала Би-би-си, в понедельник британские врачи отключили Элфи от систем жизнеобеспечения.

По словам судьи из Высокого суда Лондона, вместо транспортировки ребенка в Италию родители мальчика могут рассмотреть варианты его перевода из интенсивной терапии в обычную палату, хоспис или домой. Кроме того, несмотря на то, что мальчик начал дышать самостоятельно, судья отверг заявления, что ему стало лучше после отключения от систем жизнеобеспечения.