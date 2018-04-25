«Властелин колец» и «Дракула» попали в список книг, которые не надо читать

Мы очень любим составлять подборки и топы с нашими любимыми книгами. То пишем про фэнтези-романы, похожие на «Игру престолов». То публикуем список самой депрессивной фантастики. То рассказываем, какие книги в этом году мы ждём больше всего. Но такого списка мы ещё ни разу не составляли.

Считается, что существует список неких «великих книг», которые должен прочесть каждый человек в своей жизни. Издание GQ считает, что на самом деле многие из этих «великих книг» переоценены и их можно даже не читать! Причины могут быть разные: одни произведения слишком расистские, другие — слишком сексистские, а третьи попросту скучные. Авторы подборки пригласили «нескучных писателей», чтобы сформировать список и объяснить, почему были выбраны те или другие книги. К каждому пункту авторы написали, какое произведение можно почитать вместо указанной книги.

Мне нравится «Хоббит». Очень. Но в то же время книги Толкина «Властелин колец» воспринимаются скорее как упражнения в создании мира, чем цельные произведения. Мне всегда казалось, что Толкин заботится скорее о важных деталях своего мира, чем продумывает подробности сюжета. Почему бы вместо «Властелина колец» не почитать великолепные (и прекрасно оформленные) романы Урсулы Ле Гуин из цикла о Земноморье? Ле Гуин охватывает Земноморье при помощи мощного, тёмного и добротно выписанного повествования. Возможно, работа Ле Гуин — как и вся фэнтези-литература — вообще никогда бы не появилась на свет без влияния Толкина, но для своего времени романы Ле Гуин сделали даже больше. Они лучше подходят для чтения

Мануэль Гонзалес, автор фантастического романа «The Regional Office Is Under Attack!» «Дракула»

К классике готического ужаса вроде «Дракулы» или «Франкенштейна» я всегда относился прохладно. Если вы хотите познакомиться с действительно пугающей литературной жемчужиной, то попробуйте почитать «Ангелов» Джонсона (книга не издавалась на русском языке — прим. МирФ). Действие сюжета разворачивается в автобусе «Грейхаунд». Бедняга Джейми выросла в Западной Вирджинии и оставила своего мужа-тирана в трейлере, а сама бежала с двумя маленькими детьми. В судьбоносном автобусе «Грейхаунд» она встречает Билла Хьюстона, который совершил в жизни кучу ошибок, — разве что кого-то не убил. Но к концу книги он сделает и это.

Мэттью Клэм, автор сатирического романа «Who Is Rich?» «Путешествие Гулливера»

Я не могу взять в толк, почему скучную сатиру Свифта изучают в английских школах. Взять того же «Тристрама Шэнди» — этот роман, по крайней мере, старается быть забавным. Он необычайно странный: явный постмодерн за 200 лет до появления постмодернизма, абсолютно ненадёжный рассказчик, трюки с типографией (одна из ранних смертей скрыта за залитой чёрной краской страницей) и список персонажей с такими именами, что даже Томас Пинчон обзавидуется (популярный писатель-постмодернист второй половины XX века — прим. МирФ). Как вам Доктор Слон, Лефевра и другие? Этот роман — важное достижение в истории, напоминание о том, что литература — это постоянный эксперимент. Это значит, что к книге стоит относиться как к «Дон Кихоту» — стоит прочесть хотя бы половину, прежде, чем бросить. Как можно любоваться пирамидами и не ощущать желания их покорить?

Кристофер Кох, исполнительный редактор GQ Кроме фантастики в список попали и другие знаковые английские произведения: «Над пропастью во ржи», «Приключения Геккльберри Финна», «Бойня номер пять», «Старик и море» и даже Библия! Вместо последней авторы статьи рекомендуют прочесть роман «Толстая тетрадь», повествующий о двух братьях во времена Второй Мировой войны.

А какие книги вы считаете переоценёнными?

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