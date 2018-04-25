Дима Билан снял клип в стиле оскароносного фильма-мюзикла «Ла-Ла Ленд»

Популярный российский исполнитель Дима Билан представил на суд поклонников новый видеоклип на сингл «Девочка, не плачь», который был снят в стиле нашумевшего голливудского кино-мюзикла «Ла-Ла Ленд». Однако, несмотря на то что упомянутый фильм был отмечен сразу несколькими статуэтками «Оскара», его музыкальная пародия была принята интернет-пользователями довольно негативно.

В конце прошлого месяца Дима Билан сообщил своим поклонникам, что приступил к работе над клипом на песню «Девочка, не плачь». Местом для съемок с наиболее подходящими декорациями был выбран Кипр. Несколько кадров нового музыкального видеоряда были слиты в сеть еще пару недель назад, видимо, чтобы публика могла в очередной раз восхититься красотой 30-летней Ксении Сухиновой, обладательницы титулов «Мисс Россия 2007» и «Мисс Мира 2008», которая согласилась стать главной героиней танцевального ролика.

У Ксении уже был опыт работы с Димой, оставшийся после съемок клипа на композицию «Держи», однако тогда поклонники знаменитостей были куда более благосклонны к получившемуся в результате их сотрудничества видео.

«Мне как-то не зашёл клип… может я чего-то не понимаю» «Посмотрела клип. Не в восторге. Проходной. Покривлялись. Понты и негатив. Не очень сочетается музыка и видео» «Господи… если берёте идею у Hurts, то хотя бы не так явно! Ни стыда, ни совести…» «Клип самый неудачный из всех… Просто бездарный плагиат» «Смешали клип Hurts „Lights“ и La-la-lend… Своя фантазия кончилась?» — писали артисту интернет-пользователи под публикацией в социальных сетях.

К слову, в последнее время все чаще можно услышать встревоженные разговоры поклонников Димы на тему того, что артист попросту «сдулся» и стал довольно «скучным» и «заурядным». А сам Билан жалуется на нехватку времени и отсутствие полноценного отдыха, что сильно сказывается и на его здоровье.

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