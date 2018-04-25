Ещё
Дима Билан снял клип в стиле оскароносного фильма-мюзикла «Ла-Ла Ленд»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дима Билан снял клип в стиле оскароносного фильма-мюзикла «Ла-Ла Ленд» 

Eva.ru 58 минут назад
Фото: Eva.ru
Популярный российский исполнитель Дима Билан представил на суд поклонников новый видеоклип на сингл «Девочка, не плачь», который был снят в стиле нашумевшего голливудского кино-мюзикла «Ла-Ла Ленд». Однако, несмотря на то что упомянутый фильм был отмечен сразу несколькими статуэтками «Оскара», его музыкальная пародия была принята интернет-пользователями довольно негативно.
В конце прошлого месяца Дима Билан сообщил своим поклонникам, что приступил к работе над клипом на песню «Девочка, не плачь». Местом для съемок с наиболее подходящими декорациями был выбран Кипр. Несколько кадров нового музыкального видеоряда были слиты в сеть еще пару недель назад, видимо, чтобы публика могла в очередной раз восхититься красотой 30-летней Ксении Сухиновой, обладательницы титулов «Мисс Россия 2007» и «Мисс Мира 2008», которая согласилась стать главной героиней танцевального ролика.
У Ксении уже был опыт работы с Димой, оставшийся после съемок клипа на композицию «Держи», однако тогда поклонники знаменитостей были куда более благосклонны к получившемуся в результате их сотрудничества видео.
«Мне как-то не зашёл клип… может я чего-то не понимаю» «Посмотрела клип. Не в восторге. Проходной. Покривлялись. Понты и негатив. Не очень сочетается музыка и видео» «Господи… если берёте идею у Hurts, то хотя бы не так явно! Ни стыда, ни совести…» «Клип самый неудачный из всех… Просто бездарный плагиат» «Смешали клип Hurts „Lights“ и La-la-lend… Своя фантазия кончилась?» — писали артисту интернет-пользователи под публикацией в социальных сетях.
К слову, в последнее время все чаще можно услышать встревоженные разговоры поклонников Димы на тему того, что артист попросту «сдулся» и стал довольно «скучным» и «заурядным». А сам Билан жалуется на нехватку времени и отсутствие полноценного отдыха, что сильно сказывается и на его здоровье.
Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
Eva.ru: последние новости
«Не все можно назвать платьем»: полуголая Анна Седокова огорчила обывателей «Совсем другим стал»: Салтыков показал календари 30-летней давности «Как в сказку попал!»: женщина создает фантастические снимки на заднем дворе дома
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру
Знаменитости, которых подменили двойниками22
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах6
Как уходили знаменитости6
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
12:11
Знаменитости, которых подменили двойниками
Другое
10:02
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели
Кино
05:07
Секреты, которые звезды тщательно скрывают
Концерты
11:14
Как уходили знаменитости
Концерты
10:16
Звёзды, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение