В Мекнесе открылась международная сельскохозяйственная выставка с участием России

РАБАТ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. 13-я международная сельскохозяйственная выставка SIAM-2018 начала работу во вторник в марокканском городе Мекнес. Она организована под патронажем короля Мухаммеда VI при активном содействии правительственных структур и ведущих аграрных компаний.

Торжественную церемонию открытия, на которой присутствовали многочисленные представители отрасли, члены иностранных правительственных делегаций, эксперты, зарубежные бизнесмены и дипломаты посетил сын монарха, наследный принц Мулай Хасан.

В выставке SIAM-2018 принимают участие около 1400 фирм, компаний и холдингов из 70 стран, включая Россию. Основной темой мероприятия заявлена «Логистика и аграрные рынки», которая, как сообщили в беседе с корр. ТАСС организаторы, включает «различные вопросы, касающиеся обеспечения устойчивого функционирования сельского хозяйства и коммерческой реализации сельскохозяйственной продукции на внутреннем и международном рынках».

Кроме того, продолжали они, «выставка в Мекнесе традиционно является местом встречи профессионалов, которые могут обсудить перспективные проекты, обменяться опытом и инновационными идеями». Как заявил комиссар выставки Джавад Шами, мероприятия SIAM-2018, в том числе тематические конференции, круглые столы и экспертные встречи должны посетить, по меньшей мере, 850 тысяч человек.

Российские компании ищут партнеров

В выставке в Мекнесе традиционно участвуют крупные российские компании, которые ищут надежных и перспективных партнеров как в Марокко, так и в других странах Африки.

Как рассказал корреспонденту ТАСС торговый представитель РФ в Марокко Артем Цинамдзгвришвили, в павильоне SIAM-2018 свои стенды открыли АО " ОХК «Уралхим» , один из крупнейших в стране агропромышленных холдингов "Мираторг" , а также правительство Татарстана.

"На отдельном стенде торгового представительства РФ мы представляем для гостей выставки презентационные буклеты и брошюры, в которых содержится подробная информация о крупных российских компаниях, занимающихся производством и поставками сельскохозяйственных машин и оборудования, зерна, продовольственной продукции, удобрений", — отметил он.

"Выставка в Мекнесе в нынешнем году — очень большая и интересная. И особенно приятно, что посетители активно подходят к российским стендам и спрашивают сведения о наших компаниях", — добавил Цинамдзгвришвили.

Африканские планы «Мираторга»

О намерении расширить присутствие компании «Мираторг» на марокканском рынке корреспонденту ТАСС сообщила заместитель руководителя департамента агрохолдинга Анна Серых.

"Наши основные цели на SIAM-2018 — это продвижение продукции и выход на контакты с крупными торговыми сетями, работающими в Марокко", — отметила она, добавив, что «Мираторг» занимается производством сельхозпродукции — от зерна до готового мяса".

"Мы уже поставляем в Марокко готовую продукцию, например, куриные наггетсы, кордон блю с сыром, филе— медальон, крылышки куриные, но хотим расширить поставки и ассортимент, в частности, за счет говяжьего мяса и зерна", — продолжала Серых.

"Кроме того, мы намерены здесь, в Мекнесе, встретиться с представителями других африканских стран для обсуждения перспектив поставок туда говяжьих субпродуктов", — сказала собеседница агентства.

Международная сельскохозяйственная выставка SIAM-2018 завершится 29 апреля.