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26 апреля Ольга Косырева проведет две лекции об итогах дизайн-выставки iSaloni 2018
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26 апреля Ольга Косырева проведет две лекции об итогах дизайн-выставки iSaloni 2018 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
Если в этом году вам не удалось вырваться в Милан на мебельную выставку iSaloni, сделайте это сейчас: 26 апреля историк дизайна и руководитель Дизайн-лектория Ольга Косырева проведет две лекции об итогах крупнейшей дизайн-выставки.
Ольга расскажет слушателям о событиях, людях, тенденциях, успехах, провалах, экспериментах, новинках и хитах Международного миланского мебельного салона этого года. Лекции пройдут в дневное и вечернее время.
Дополнительная информация
Адрес: Москва, Звенигородское шоссе, 2. Solo Office Interiors. Время: 12:00—14:00, 19:30—21:30. Купить билет можно здесь.
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