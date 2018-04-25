26 апреля Ольга Косырева проведет две лекции об итогах дизайн-выставки iSaloni 2018

Если в этом году вам не удалось вырваться в Милан на мебельную выставку iSaloni, сделайте это сейчас: 26 апреля историк дизайна и руководитель Дизайн-лектория Ольга Косырева проведет две лекции об итогах крупнейшей дизайн-выставки.

Ольга расскажет слушателям о событиях, людях, тенденциях, успехах, провалах, экспериментах, новинках и хитах Международного миланского мебельного салона этого года. Лекции пройдут в дневное и вечернее время.

Дополнительная информация

Адрес: Москва, Звенигородское шоссе, 2. Solo Office Interiors. Время: 12:00—14:00, 19:30—21:30. Купить билет можно здесь.