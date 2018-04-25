13 самых дорогих мультфильмов в мире

Любопытство — великая сила. Особенно когда дело касается финансов. А уж если подглядывать в кошельки крупнейших анимационных студий, создающих самые крутые мультфильмы наших времен, то и вовсе впору лопаться от интереса. Tlum.Ru побережет ваших внутренних кошек от смертельной угрозы и расскажет о самых дорогостоящих мультфильмах всех времен.

Внимание! Мы использовали информацию из открытых и вызывающих доверие источников (imdb.com, кинопоиск.ру), но разумеется, официально предоставленные производственные бюджеты не являются истиной в последней инстанции. Здесь не учитываются расходы на рекламу, нередко причастные люди называют разные суммы, ну и в целом все мы понимаем, что «реальное» и «официальное» не всегда равнозначны. Особенно когда дело касается финансов.

13 место: «Монстры против пришельцев»

Бюджет: ~$ 175 млн Знакомьтесь, самый дорогой мультфильм студии DreamWorks Animation. И при этом — далеко не самый удачный, критики и зрители достаточно единодушно его не очень любят. Вот «Как приручить дракона» — другое дело, а стоил всего $ 145 млн Любимец публики «Шрек» — вообще $ 60 млн В общем, дело далеко не всегда в деньгах!

Что касается «Монстров против пришельцев», внушительный бюджет утек в «5 тысяч лет», которые в общей сложности работали компьютеры при создании мультика. Конечно, параллельно, так что количество тех компьютеров можете представить. Про это даже рекорд в Книге Гиннесса есть.

12 место: «Вверх»

Бюджет: ~$ 175 млн Здесь стартует череда мультфильмов прекрасной и обеспеченной студии Pixar, которая начала свою работу у Джорджа Лукаса , продолжила под крылом Стива Джобса , а сейчас живет как часть империи Disney . В общем, проблем с финансами у этих ребят всегда было немного, а если учесть, какие качественные и окупаемые работы они создают, так и подавно. Бюджет в $ 175 млн у Pixar средне-стандартный, так что мы расположили мультфильмы по хронологии — ведь та же реклама чем позже, тем дороже обходится.

Что касается «Вверх», то эта дважды оскароносная лента в принципе первая у Disney, выпущенная в цифровом 3D. Факт уже весьма затратный. Конечно, великолепная громада из воздушных шариков (от 10 до 20 тысяч в разных местах мультика) тоже обошлась «недешево», и прибавьте сюда поездки съемочной группы на настоящие водопады Венесуэлы. Для вдохновения.

11 место: «Головоломка»

Бюджет: ~$ 175 млн Еще один шедевр тех же создателей в целом и Пита Доктера в частности. «Головоломка» — очень оригинальный и продуманный мультфильм. Идею и сценарий вынашивали много лет, а затем туда положили порядком важных психологичных вещей не без помощи профессионалов из этой области.

ЭТОТ И ДРУГИЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ-ДОЛГОСТРОИ

В плане компьютерной графики, конечно, все тоже по последнему слову 2015: мягкое текстурное свечение удивительных, почти человеческих фигурок, продуманный контраст с «реальным миром», узнаваемые виды Сан-Франциско, бережно перенесенные в мультфильм. Скурпулезно составленная «Головоломка» оправдывает свое российское название по крайней мере в части тщательной изобретательности во всем, и результат себя оправдал.

10 место: «Тайна Коко»

Бюджет: ~$ 175 млн Недавний хит, лидер всевозможных топов и просто чудесный мультфильм про семью и ценность жизни. «Тайна Коко» также зарождалась несколько лет, за которые создатели успели несколько раз посетить Мексику, подробно и глубоко изучая культуру этой самобытной страны. И даже редкую собаку ксоло в студию привезли! Для вдохновения, конечно же.

Не поскупились и на графику максимального на сегодняшний день анимационного уровня, где мост в Страну мертвых трепещет миллиардами листочков бархатцев. В общем, перед вами расцвет анимации нынешнего времени, потому бюджет примерно в $ 175 млн на фоне последующих пунктов выглядит даже как-то скромно.

ПАСХАЛКИ И ОТСЫЛКИ В «ТАЙНЕ КОКО»

9 место: «ВАЛЛ-И»

Бюджет: ~$ 180 млн Самая трогательная история любви роботов обошлась студии Pixar в весьма круглую сумму. На наш взгляд, ни цента из бюджета не было потрачено зря, ведь «ВАЛЛ-И» — признанно великий и великолепный мультфильм, обязательный к просмотру вообще всем. На фоне берущего за душу сюжета, сочетающего жизненные экологические проблемы, очеловечивание машин и деградацию человечества уже как-то не важно, что над образом Евы работал тот же дизайнер, что создал iPhone и iPod. За «ВАЛЛ-И» создателям впору памятники ставить, и дело уже пошло — недавно искусственные спутники Марса назвали именами героев мультфильма.

8 место: «Храбрая сердцем»

Бюджет: ~$ 185 млн Однажды в Pixar решили снять мультик про Шотландию, и понеслось. Перечисление всех деталей нарядов, смоделированных из исключительно реальных для тех времен материалов, займет отдельную статью. У Мериды для мультгероини просто огромный, воистину королевский гардероб. У ее мамы тоже. И даже у отца!

А как насчет пышной копны непослушных рыжих волос принцессы? О, это целая песня, сколько программ и людей трудились над этими буйными локонами. В Шотландию ребята тоже съездили, конечно же, для вдохновения. И еще впервые в фильме была использована крутая звуковая система Dolby Atmos. В общем, усилий, кропотливости и всестороннего труда в «Храбрую сердцем» положили с лихвой, как и денег. Только немного жаль, что над сценарием столько не думали.

7 место: «Рождественская история»

Бюджет: ~$ 200 млн А вот и не Pixar, хотя тоже под эгидой Walt Disney Pictures. Это та самая из «Рождественских историй», где Скруджа воплотил Джим Керри , а режиссером выступил пионер технологии захвата движения Роберт Земекис , фигура со всех сторон культовая. Полагаем, здесь понятно, куда ушли две сотни миллионов — и на звездный каст, и на музыку великого Алана Сильвестри , и на тот самый трудоемкий захват движения. Только представьте: актеры полноценно играют роли, с них «считывают» мимику, это все обрабатывают, перерабатывают и создают мультфильм. Очень, очень много работы.

6 место: «Хороший динозавр»

Бюджет: ~$ 200 млн По некоторым данным все-таки $ 175 млн, так что мультфильм поставили в конец череды пиксаровских «двухсотников». Вообще «Хороший динозавр» регулярно попадает в самый хвост подборок и топов. Возможно, виной тому тяжелая история создания, где первый автор с его изначальной задумкой был отстранен от проекта, и заканчивал мультфильм режиссер, явно не проникнувшийся былой идеей.

Получилось то, что получилось — разочарование для многих, но на общем фоне симпатичный и высокотехнологичный мультик про динозавров. Ах да, сколько турне создатели организовали по диким американским местам для вдохновения! Даже по рекам сплавлялись в обнимку с камерами GoPro. Вот уж прекрасные мероприятия в рамках съемки мультика, как думаете?

5 место: «История игрушек: Большой побег»

Бюджет: ~$ 200 млн Большому побегу полагается большое финансирование. Разумеется, у Pixar не возникло с этим проблем — на флагманскую серию «История игрушек» скупиться никто не собирался. И не скупились. Огромное количество персонажей, в том числе брендовых, жутко трудоемкая и эффектная сцена в мусоросжигателе, первый мультфильм студии, адаптированный под кинотеатры IMAX, и далее по списку великих свершений и крупных достижений. Ждем с нетерпением финальную часть! И размер ее бюджета тоже.

4 место: «Тачки 2»

Бюджет: ~$ 200 млн Здесь же упомянем и третьи «Тачки» с ценником в ~$ 175 млн (2017), которые не влезли в начало подборки. Глазастые машинки с мозгами внутри салонов в принципе требуют специального отношения и крупных вложений. При этом самым затратным получился второй мультфильм серии, по совместительству самый неудачный. «Провал» по отношению к вторым «Тачкам» вообще звучит через раз, ну, а здесь мы должны снова упомянуть про то, что большие средства не всегда равны успеху и качеству мультика.

3 место: «Университет монстров»

Бюджет: ~$ 200 млн Чтобы создать «самый страшный университет в мире», ребята из Pixar изучали процесс старения лягушек и редких гигантских сороконожек, вдоволь пожили в разных известных ВУЗах и активно втягивались в студенческий быт. А после этого нарисовали такое количество героев, что пришлось привлекать воистину невероятные мощности. 100 миллионов часов работы процессорного времени — это вам не монстр из первого пункта обзора чихнул!

И, конечно, никаких «только один пушистый персонаж в кадре» времен «Корпорации монстров». Сколько надо пушистых, столько и рисовали. Мех и волосы традиционно являются самым сложным элементом в анимации, и тут настало полное меховое раздолье, в принципе рекордное среди мультфильмов.

5 НЕСНЯТЫХ МУЛЬТФИЛЬМОВ СТУДИИ «PIXAR»

2 место: «В поисках Дори»

Бюджет: ~$ 200 млн Море. Как много в этом слове! Помимо всех возникнувших в мечтах о недалеком отпуске ассоциаций море и вода в целом являются очень сложным для анимации объектами. Почти как мех, но капельку проще. А здесь к такому трудоемкому морю приплюсовались большие ожидания — сиквел культового «В поисках Немо» просто не мог ударить в океанскую жижу лицом. Потребовалось очень много людей, сил и денег, чтобы заставить забывчивую рыбку ожить правильно. Кстати, результат стал одним из самых прибыльных мультфильмов. Но и тут есть маленькая шпилька: собравшее абсолютно рекордную кассу «Холодное сердце» стоило всего-то ~$ 150 млн 1 место: «Рапунцель: Запутанная история»

Бюджет: ~$ 274 млн Барабанная дробь и стая китайских фонариков в закатном небе: диснеевская «Рапунцель» вот уже 8 лет держит планку первенства в отношении производственных затрат в анимации. По другим данным, это ~$ 260 млн, но все равно первое место с огромным отрывом. И вы обратили внимание, что Pixar тут не при чем? Просто это юбилейный, 50-й мультфильм Disney.

ЭТОТ И ДРУГИЕ ЛУЧШИЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ ПРО ЛЮБОВЬ

И почти всему виной, конечно же, волосы. Двадцатиметровая шевелюра со 100 тысячами отдельных локонов потребовала создания специального программного обеспечения, очень крутого и подразумевающего долгую монотонную работу армии аниматоров. По срокам создания мультфильм относится к долгостроям — это тоже влияет на бюджет. Массовые сцены включают в себя рекордное количество персонажей, там их около трех тысяч (!) в один момент появляется. В трехмерное небо были отправлены 46 тысяч фонариков, в каждом — 10 тысяч световых пучков. Вам уже надоели цифры? Вот последняя: фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона обошелся в $ 237 млн Ну то есть да, дешевле «Рапунцель». Приятного осознавания того, как недешево сегодня снимать мультфильмы!

Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.

Также вам понравится: Самые провальные мультфильмы в истории Дешевые аналоги популярных мультфильмов