Продюсер «Комбинации» рассказал, что создателя группы могли спасти от гибели

В конце 80-х вслед за «Ласковым маем» и «Миражом» на эстраде появилась группа «Комбинация». Автором большинства их песен был композитор и один из продюсеров Виталий Окороков. Недавно он встретился с журналистами и рассказал о том, как зародилась идея создать женский коллектив. Оказалось, что эта идея пришла Александру Шишинину, который ранее работал в милиции. В момент перестройки он решил начать заниматься концертной деятельностью.

Саша встретил на улице школьницу Татьяну Иванову , которая стала первой солисткой группы. Очень долго они не могли найти вторую девушку. По словам Окорокова, он даже предлагал это место певице Валерии , которая тогда еще была Аллой Перфиловой и пела в ресторане. «Но она заявила: „Я буду петь только одна. Никаких других девочек мне не надо“», — пояснил композитор. Он так отчаялся, что позвал в группу свою первую любовь Лену Левочкину, которая потом вышла замуж и стала Апиной. Виталий Алексеевич отметил, что никто не думал, что она долго будет солисткой и даже станет лицом коллектива.