Продюсер «Комбинации» рассказал, что создателя группы могли спасти от гибели 

В конце 80-х вслед за «Ласковым маем» и «Миражом» на эстраде появилась группа «Комбинация». Автором большинства их песен был композитор и один из продюсеров Виталий Окороков. Недавно он встретился с журналистами и рассказал о том, как зародилась идея создать женский коллектив. Оказалось, что эта идея пришла Александру Шишинину, который ранее работал в милиции. В момент перестройки он решил начать заниматься концертной деятельностью.
Саша встретил на улице школьницу Татьяну Иванову, которая стала первой солисткой группы. Очень долго они не могли найти вторую девушку. По словам Окорокова, он даже предлагал это место певице Валерии, которая тогда еще была Аллой Перфиловой и пела в ресторане. «Но она заявила: „Я буду петь только одна. Никаких других девочек мне не надо“», — пояснил композитор. Он так отчаялся, что позвал в группу свою первую любовь Лену Левочкину, которая потом вышла замуж и стала Апиной. Виталий Алексеевич отметил, что никто не думал, что она долго будет солисткой и даже станет лицом коллектива.
"Комбинация" стала популярной во много благодаря Шишинину, который вкладывал много сил в нее. Они начали гастролировать и со временем перебрались в Москву из Саратова. Однако в 1993 году создатель группы трагически погиб. «Какой-то человек напал на него в подъезде и ударил заточкой в живот. Его гибель связывали с конфликтом между ним и компанией „ЛИС’С“», — рассказал Окороков. По некоторым данным, Шишинин не стал им платить проценты по контракту, так как компания не выполнила свои обязательства. Композитор считает, что если бы они потерпели пол года, то группа бы заработала деньги на хите «Два кусочека колбаски» и выплатила бы все положенное по контракту. Однако смерть Александра Владимировича композитор считает роковой случайностью, которую можно было избежать. По его словам, после удара заточкой он был жив еще минут сорок и за это время его можно было спасти. Однако никто не понял, что с ним произошло, и Шишинин умер от внутреннего кровоизлияния, сообщает EG.ru.