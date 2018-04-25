9 Мая 2018 в Искитиме: программа празднования и «Бессмертный полк»

8 мая у городского музея на Аллее героев пройдет возложение цветов и начнется «Вахта памяти». В этот же день спортсмены Искитима примут участие в традиционной легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы. Она пройдет уже в 66-й раз и впервые состоится накануне праздника. До нынешнего года забеги легкоатлетов проводились 9 мая.

9 мая, 10.00 Праздничная программа 9 мая начнется с вручения боевых повесток призывникам у искитимского военкомата. Парни, которые сразу после Дня Победы отправятся в Вооруженные силы России, с портретами искитимцев-героев возглавят «Бессмертный полк». От военкомата колонна пройдет по улице Пушкина до Комсомольской площади Искитима.

9 мая, 11.00 На Комсомольской площади города состоится торжественное открытие праздника, шествие «Бессмертного полка» и возложение цветов к мемориалу воинов-искитимцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

9 мая, 13.00 В парке культуры и отдыха имени Коротеева начнется программа «Гремит оркестр духовой» Военного оркестра Новосибирского военного института войск национальной гвардии РФ. Его продолжит новосибирская исполнительница песен Маргарита Олина с концертом «Победа в каждый дом». А завершат праздничную программу творческие коллективы города.

9 мая, 13.00 Акция «Бессмертный полк» пройдет и в микрорайоне Ложок, запланировано шествие и возложение цветов к памятнику погибших воинов. Также здесь пройдет митинг и праздничный концерт в доме культуры «Октябрь».

9 мая, 16.00 Концерт творческих коллективов города «Родина Победы» начнется в ДК «Россия».

9 мая, с 10.00 до 16.00 Обширную праздничную программу предлагает искитимский историко-художественный музей. Здесь будет работать выставка «Только не забыть бы это, лишь бы не забыть…», выставка моделей самолетов, экскурсии по залу Боевой Славы, представлен проект «Выставка одного экспоната. Картина Вениамина Чабанова „Дорогами войны“, пройдет беседа „Подвигу жить в веках!“

9 мая, 22.00 На Комсомольской площади начнется акция „Свеча памяти“.