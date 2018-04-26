Ещё
Какие митинги пройдут в Казани 1 мая?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие митинги пройдут в Казани 1 мая? 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
1 мая в Казани пройдут четыре митинга
КПРФ проведет митинг у памятника Муллануру Вахитову. Начало в 14.00. После этого участники пойдут на площадь Свободы, где возложат цветы к памятнику В. И. Ленину.
Митинг ЛДПР состоится в сквере Славы (на пересечении пр. Победы и ул. Р. Зорге). Начало в 11.00.
«Справедливая Россия» проведет митинг также в сквере Славы, начало в 14.00.
Федерация профсоюзов РТ приглашает всех на митинг в парк Победы (пр. Ямашева). Начало в 10.30.
«Единая Россия» в этом году вместо митинга устроит праздник в Лядском саду (ул. М. Горького). В 9.00 организаторы проведут зарядку, после которой начнется субботник. Завершится праздник чаепитием.
АиФ Казань: последние новости
Челнинские врачи побывали у Елены Малышевой на съемках программы «Здоровье» «Библионочь» и День рождения Ленина: казанская афиша на 21 и 22 апреля Ведущая шоу «Орел и Решка» Жанна Бадоева попробовала в Казани чак-чак
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Актеры, повредившие психику на съемках2
Киноляпы, которые никто не замечал23
Как уходили знаменитости14
Волшебные преображения звёзд
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение