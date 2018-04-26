Какие митинги пройдут в Казани 1 мая?

1 мая в Казани пройдут четыре митинга

КПРФ проведет митинг у памятника Муллануру Вахитову . Начало в 14.00. После этого участники пойдут на площадь Свободы, где возложат цветы к памятнику В. И. Ленину.

Митинг ЛДПР состоится в сквере Славы (на пересечении пр. Победы и ул. Р. Зорге). Начало в 11.00.

«Справедливая Россия» проведет митинг также в сквере Славы, начало в 14.00.

Федерация профсоюзов РТ приглашает всех на митинг в парк Победы (пр. Ямашева). Начало в 10.30.