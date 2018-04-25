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Сочи отметит Первомай выставкой яхт
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Сочи отметит Первомай выставкой яхт 

News.ru 56 минут назад
На территории Sochi Grand Marina, с 29 апреля по 2 мая пройдет четвёртая выставка Sochi Yacht Show.
Как пишет портал Itboat, уже традиционно хедлайнером этого мероприятия станет модель итальянской верфи Overmarine. В этом году для этого сюда пришла впечатляющая 28,3-метровая Mangusta 92.
Здесь можно будет также увидеть две крейсерские яхты французской Beneteau — лучший круизер класса «люкс» 2011 года Sense 50 и лучший семейный круизер 2014 года Oceanis 38. Катера различного предназначения: для рыбалки, круизов, водных видов спорта, джентльменские прогулочные катера и пауэрботы представлены в огромном количестве.
Для заядлях рыбаков это прежде всего Jeanneau Merry Fisher 695 и Beneteau Barracuda 7.
Для любителей стильных, безукоризненно отделанных джентльменских лодок холдинг Burevestnik Group выставит целую линейку катеров Chris-Craft во главе с обновлённым флагманом Commander 44.
Также организаторы выставки сообщают, что яхтенную экипировку и оборудование можно будет приобрести в «Лавке яхтсмена».
Главным зрелищем станет фрегат «Херсонес», который прибудет в Сочи под алыми парусами.
Гостей будут угощать устрицами от шеф-повара.
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