Чем заняться в Цюрихе, если вы оказались там впервые

Поесть фондю

Знатоки швейцарской кухни наверняка скажут вам, что фондю нужно пробовать исключительно на природе, где-нибудь в альпийской деревушке высоко в горах. Но если забраться дальше Цюриха вы не планируете, то не лишайте себя гастрономического удовольствия. Фондю в Цюрихе уважают и готовить умеют, только сверните подальше с туристических троп — выйдет чуть более аутентично и чуть менее разорительно. Для пущей аутентичности съесть фондю можно в красных кабинках напротив ресторана Walliser Keller. Когда-то они служили на самой настоящей канатной дороге неподалеку от Церматта. В одну кабинку помещается до четырех человек. Самый простой вариант — классическое сырное фондю безо всяких добавок. К нему вам подадут тарелку с хлебом, нарезанным кусочками. Макаете хлеб в горячий сыр, запиваете вином. Стандартной порции вполне хватит на двоих. Если чувствуете в себе потенциал съесть слона, берите фондю с ветчиной — это еще более сытно и калорийно.

Покататься на фуникулере

Публикация от Lena Titok (@reychel_lee) 22 Мар 2018 в 1:01 PDT Фуникулер Polybahn — не просто туристический аттракцион, а самый настоящий общественный транспорт, которым активно пользуются местные жители, особенно студенты. Он поднимает прямо к зданию Цюрихского университета. Отсюда открывается симпатичный вид на левобережную часть города, с ее крышами и шпилями. На смотровой площадке одуряюще пахнет кофе (не иначе как из студенческой столовой), а прямо перед входом в монументального вида здание продают хот-доги и прочий фаст-фуд по доступным ценам. Студенческий билет не спрашивают, так что, если хотите сэкономить на ланче, занимайте очередь.

Они находятся в церкви Фраумюнстер, которая считается одним из символов Цюриха. Вход в церковь платный и обойдется вам в 5 швейцарских франков (евро тоже принимают, но курс грабительский). В стоимость входит небольшая брошюра с основной информацией или аудиогид. Внутри церковь выглядит примерно так же, как все протестантские храмы — строго, серо, без излишеств. Но стоит поднять глаза на витражи, и все вокруг преображается, как будто вы взяли в руки раскраску и карандаши. Фотографировать внутри строго запрещено, поэтому запоминайте и попробуйте потом описать эту красоту словами.

Подняться на холм

Публикация от Lena Titok (@reychel_lee) 14 Мар 2018 в 2:13 PDT Если хотите знать, откуда есть пошел Цюрих, то вам на холм Линденхоф. Именно отсюда начинается история города, который впоследствии прославился на весь мир как финансовый центр Швейцарии. С холма открывается, пожалуй, лучший вид на правобережную часть города и окрестности: даже Альпы на горизонте в ясную погоду вполне различимы. Местные приходят сюда поиграть в шахматы или просто прогуляться. Время от времени на Линденхофе проводят фестивали и прочие веселые мероприятия на радость горожанам и туристам.

Пройтись по Банхофштрассе

На Банхофштрассе лучше всего можно почувствовать, как бьется сердце Цюриха. Дорогие машины, пестрые толпы прохожих, роскошные бутики, часовые магазины всех известных марок и многочисленные кафе, предлагающие апероль по цене сытного ужина — всем этим каждый день живет центральная улица Цюриха. Но не пугайтесь раньше времени: помимо Prada и Chanel , здесь представлены и куда более демократичные магазины: чем ближе к вокзалу, тем ниже цены. Платье с Банхофштрассе за 9 франков — вполне себе реальность, проверено.

Купить сыр (и немного шоколада)

Или наоборот, если именно так подсказывают ваши вкусовые предпочтения. И сыр, и шоколад в Швейцарии совершенно прекрасны и заслуживают занять место в вашем багаже. Хозяйке на заметку: супермаркеты Migros и Coop находится прямо в здании аэропорта Клотен. Так что, если не успели отовариться в центре города, вам сюда.

Как добраться?

Прямые рейсы из Москвы выполняют авиакомпании Swiss и «Аэрофлот»

Где жить?

В Цюрихе представлены отели ведущих мировых сетей, поэтому выбор зависит исключительно от ваших предпочтений и бюджета. Если расположение имеет значение, присмотритесь к бутик-отелю Marktgasse в Старом городе. Более центральное расположение придумать сложнее: до ратуши вы дойдете ровно за минуту. Лаконичные номера, доброжелательный персонал, бесплатный чай и кофе, шустрый Wi-Fi, а еще милейший бар на первом этаже, где вполне можно скоротать вечер за бокалом белого. Внимание шопоголиков: прямо напротив отеля расположен магазин COS.

На чем передвигаться?

Лучше всего — пешком, чтобы не упустить ничего важного. Но Цюрих холмист, поэтому вы рискуете быстро устать. Система транспорта в городе очень удобная, но не дешевая: чтобы сэкономить, купите туристическую карточку Zurich card, которая позволит вам не только совершенно бесплатно кататься на трамваях и автобусах, но еще и обеспечит приличную скидку (до 100%) на вход в музеи. Ездить по Цюриху на машине — сомнительное удовольствие. Пробки в центре — обычное дело, а вечером даже близлежащие трассы могут немного тормозить. Но если вы захотите отправиться в горы или, например, в одно из соседних государств — Германию, Австрию или Лихтенштейн — офис компании Avis находится недалеко от Центрального вокзала. Арендовать автомобиль класса C (влезете и вы, и чемоданы) можно за 293,02 евро на 5 дней. Сейчас в Avis проходит Глобальная распродажа, и если вы забронируете машину до 31 мая и арендуете до 30 июня, то сэкономите до 20%. Например, в Швейцарии со скидкой по распродаже можно сэкономить 30 евро. Про степень комфорта можно ничего не говорить, а автобаны в Швейцарии прекрасные. Кстати, в стоимость аренды машины входит «проездной», который клеится не лобовое стекло и дает право проезда по всем платным трассам страны. Ни в чем себе не отказывайте до самой границы с Австрией!