Группа «Ногу Свело!»: «30 лет назло шоу-бизнесу»

Краснодар. 25 апр. — Новая Кубань. Краснодар уже готов принять к себе в гости еще одного юбиляра. 13-го мая коллектив с запоминающимся названием приедет в столицу Кубани, чтобы отметить тридцатилетие. «Ногу свело!» намеревается навести шороху в нашем городе и выступить вопреки всему и главное — «назло шоу-бизнесу». Отметим, что Максим Покровский и его «банда» посетят южные просторы в рамках одноименного тура.

Конечно, когда тот или иной ансамбль достигает столь солидного возраста, гастрольные мероприятия не могут обходиться без сюрпризов. Причем, в данной ситуации речь не идет о неприятных казусах. Дело в том, что помимо фееричного шоу, музыканты удивят своих поклонников весьма неординарным подарком. Каждый, кто приобретет билет в ЦКЗ (ул. Красная, дом 5) на концерт во второе воскресенье последнего месяца весны получит шанс оказаться за одним столиком с бессменным лидером «НС!».

Кстати, презент в виде «ужина со звездой» вовсе не выглядит рекламным трюком. Акция прекрасно вписывается в концепцию предстоящего путешествия (вспомните его заглавие). Максим и компания (по их собственным заверениям) всего-навсего хотят порадовать простых людей и отблагодарить их за поддержку. К слову, победителя конкурса определит сам Покровский.