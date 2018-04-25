Победа над американо: В калининградских кофейнях проводят эксперимент — кто кого, культура или привычка?

Мы встречаемся утром буднего дня в «Кофейне № 3», открывшейся аккурат под Новый год в здании, построенном на месте кафе «Сказка», у перекрёстка проспекта Мира и улицы Колоскова. Илья Вареха и Дмитрий Скрябин оживлённо обсуждают детали запланированной окончательной победы над американо, но сначала мы просим их объяснить, с чего вообще началось это пари.

Стоп, во всех заведениях «Кофейной революции» будут поить американо бесплатно? Да!

В течение двух недель, придя в любое время в «Кофейню на Галицкого», «Прачечную» или «Кофейню № 3», вы сможете выпить американо, заплатив всего лишь улыбкой, а то и вовсе без неё. Правда, американо будет без молока, но зато, если хотите, с сахаром. На вопрос о том, почему он так ненавидит американо, Скрябин смеётся: «Да я не против него, на самом деле. Дело в том, что в нашем городе просто не предлагают альтернативы. Все так привыкли, что если человек просит чёрный кофе, то ему дают эспрессо или американо. Но альтернатив куда больше. И они есть у нас».

Любой кофе, любая воронка, любой кемекс, в общем, все виды кофе, в которых специализируются в указанных трёх заведениях, будут учитываться в специальных бланках против выпитого гостями американо. Вам нужно просто зайти в одну из трёх кофеен и сказать «Хочу американо бесплатно» или «Не хочу бесплатного американо, что вы посоветуете?».

Вареха и Скрябин уверены: в России такого никто ещё не делал.

Участники дружеского пари не отрицают, что одна из их целей, без всяких сомнений, завоевание новых фанатов, тех людей, которые поймут и примут их идею. Скрябин и Вареха с гордостью рассказывают о своей преданной аудитории, которая помнит начало становления их бизнеса, когда Дмитрий и Илья сами вставали за бар и готовили гостям кофе. Основатели кофеен признают — им и самим не хватает подобной близости: «Мы хотим это вернуть».

Полтора года назад мы говорили о том, что калининградский рынок довольно ограничен, неважно, касается дело кофе или барбершопов. И что большего количества людей, которое любит кофе, нежели то, что есть, уже не будет. Оказалось это опасение справедливым или всё же не совсем так? Скрябин задумывается.

Механизм акции, несмотря на очевидную простоту, вызывает недоверие. Бесплатный кофе? Просто так? В мире, где авиакомпания «Победа» вот-вот введёт стоячие места? Беглый поиск в интернете вынуждает поверить Варехе и Скрябину — такого действительно никто не делал. По их словам, причина подобных новаторских схем вовсе не в том, что они хотят выделиться и отличаться от всех конкурентов.

В завершении беседы «Твой Бро» просит кофейных революционеров порассуждать о том, почему им понадобилось три года, чтобы решиться на такой радикальный маркетинг. Ответ находится быстро: «Три года назад мы не были теми, кем мы являемся сейчас. Мы были „какие-то пацаны, которые сами собрали кофейню“. У нас работали те акции, которые были в тему тогда: давали скидку по любой карте других заведений. Это было что-то игровое, на энтузиазме. Человеку, который приходил в кофейню первым, делали скидку 50%. И так далее».

Остается один вопрос: «Так кто вы сейчас?»