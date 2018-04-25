В Волгограде музей оштрафовали за отказ пустить на порог женщину с коляской

Волгоградский Роспотребнадзор оштрафовал музей-заповедник «Сталинградская битва» на 10 000 рублей за то, что его сотрудники не пустили внутрь женщину с маленьким ребенком в коляске.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ведомстве, специалисты провели расследование и пришли к выводу, что сотрудники музея допустили нарушение прав потребителя. В результате учреждение культуры привлекли к административной ответственности. Руководству музея внесли представление об устранении причин и условий, в результате которых мать с ребенком в коляске не пустили в здание.

Отметим, что руководство музея не согласилось с назначенным административным наказанием и обратилось в арбитражный суд. Последний встал на сторону Роспотребнадзора. Отметим, что решение суда пока не вступило в Сиду и может быть обжаловано.