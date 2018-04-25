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«Я жить хочу»: Орловский педиатр объяснил, почему не работает круглые сутки
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«Я жить хочу»: Орловский педиатр объяснил, почему не работает круглые сутки 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В youtube 23 апреля опубликован ролик, снятый в больнице имени Боткина в Орле. Всех героев этой драмы жаль. Выхода из кризиса не видно.
Мужчина с детьми просидел в очереди четыре часа, чтобы получить справку в детский сад. Однако пошел 21 час, врач завершил прием, а маленькие пациенты остались за дверью. Заведующая отделением ушла еще раньше, беспомощно разведя руками. Отец зашел в кабинет, чтобы получить объяснения от доктора.
«Я для них плохой, для вас плохой. Я виноват, что у нас некому работать?! Я один из восьми человек остался. Буду за всех? Ребята, я жить хочу. Я не хочу, чтобы меня, как Молодцова, отнесли в реанимацию, и сейчас про него никто не помнит. Заведующая ушла, а что вы от меня хотите? В департамент жалуйтесь. Пишите петицию, может, что-то изменится», — посоветовал доктор.
Общая численность работников в отрасли здравоохранения в Орловской области в 2016 году составляла 16,5 тысячи человек (более свежую статистику оперативно найти не удалось). Кадровый дефицит врачей-специалистов около 520 ставок. ОНФ в 2017 году составил двадцатку регионов-«антилидеров», где наиболее показательно соотношение низкой обеспеченности врачами и запредельно высокой смертности. Орловская область попала в него. Смертность у нас такая же, как в Сомали.
Отметим, что даже пришедшие в медицину редкие специалисты оказываются не нужны чиновникам. Разрекламированный миллион земскому доктору оказался лишь обещанием для 18 специалистов. Вопреки требованиям законодательства врачи, трудоустроенные в 2017 году в учреждения здравоохранения в сельских районах области, не получили единовременную компенсацию, так как департамент здравоохранения Орловской области своевременно не принял решение о предоставлении выплат, а также не заключил соответствующие договоры с медицинскими работниками.
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Сообщение «Я жить хочу»: Орловский педиатр объяснил, почему не работает круглые сутки появились сначала на РИА 57.
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