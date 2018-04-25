«Есть. Пить. Успевать»: студия LINII Group рассказала о ребрендинге «КофеХауз»

В феврале в Москве открыли свои двери три новых заведения сети «КофеХауз», работающие в обновленном формате по принципу самообслуживания: в них нет официантов, заказы принимаются на кассе, а на смену большому меню с горячими блюдами пришли сэндвичи, салаты, йогурты и выпечка.

Разработка новой стратегии позиционирования сети кофеен «КофеХауз» была поручена агентству стратегического маркетинга «Пленум» еще летом прошлого года. Оно также занималось созданием общей концепции интерьера заведения в новом формате. Их работу продолжила команда из студии LINII Group.

Михаил Губергриц, творческий директор LINII Group

Для клиента ресторан, кафе или сеть — это набор из 6 параметров, влияющих на его выбор: локация, продукт, интерьер/экстерьер, сервис, коммуникация и айдентика. Могу с уверенностью сказать, у нас пока минимум сильных брендов, у которых все хорошо по всем параметрам. При этом сама категория HoReCa — быстрый, живой бизнес, в котором буквально ежедневно приходится внедрять интересные тактические идеи, удивлять новинками, создавать что-то новое и свежее.

Слоган

Предыдущий слоган «Пора перекусить» содержал важный момент, который команда проекта хотела сохранить. Необходимо было отразить возможность полноценного ланча или завтрака, а также ритм большого города с постоянной нехваткой времени.

В результате стратегия бренда была скорректирована в сторону «успевания», и родился слоган «Есть. Пить. Успевать.», объединивший сразу и рациональные преимущества — есть, пить; и эмоциональные — успевать.

Форма слогана — экспрессивный синтаксис, парцелляция, когда длинное предложение разбивают на более короткие, чтобы фразы звучали бодрее.

Логотип и символика

Михаил Губергриц, творческий директор LINII Group

Заказчик просил нас максимально остаться в заданном векторе позиционирования и сформированной логике формата. Мы как раз думали о кофейном стакане в логотипе, но не могли понять, почему он отличается от бумажного, из которого все пьют. Решили, зачем плодить сущности и вставлять в логотип непонятную метафору, если можно нарисовать стакан, который будет идентичен реальному и усилит узнаваемость бренда? Идея была безоговорочно принята заказчиком.

Дополнительным элементом дизайна и средством общения с аудиторией являются фирменные стикеры с надписями, поддерживающими образ современной кофейни, для активных, вечно торопящихся москвичей. Стикеры раздаются бариста на кассах, клеятся на стаканы, позволяют аудитории выразить свое настроение.

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Суббренд для кофе

Во время работы над брендингом команда часто слышала про собственную кофейную смесь «КофеХауз». По словам производителей, ее очень долго подбирали с целью получить нужный вкус.

Игорь Мустаев, арт-директор проекта

Это была такая история «для своих», потому что сеть нигде и никому о ней не рассказывала, у нее даже не было своего названия. Изучив опыт мировых кофеен, мы поняли, что все имеют собственный бренд кофе, рассказывают о нем, гордятся и продают. Эта идея нашла понимание и легко пошла в работу, так был создан суббренд «КофеХауз Original Blend».

Интерьер/экстерьер

«КофеХауз» — это известная московская сеть. Креативная команда студии решила усилить связь с городом, используя динамику зигзагообразных линий, красно-белое сочетание цветов. Нужные ассоциации дизайнеры нашли в знаковых для города символах — в узорах куполов храма Василия Блаженного и айдентике московского метро.

В LINII Group отмечают, что некоторые аспекты в части оформления интерьера сделать в полном объеме не представлялось возможным, так как часть помещений была подготовлена под ремонт в предыдущем стиле, и это уже не удавалось исправить в срок. Поэтому после открытия первого обновленного заведения был проведен аудит и подготовлены рекомендации по дальнейшим доработкам бренда.

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Михаил Губергриц, творческий директор LINII Group

Одной из наших задач было сделать так, чтобы бренд после изменений выглядел как «тот самый КофеХауз», хорошо знакомый и давно работающий бренд с историей. Отчасти мы добиваемся этого выстраиванием коммуникации с клиентом через визуальные постеры «Старый добрый КофеХауз меняется на новый бодрый ».

Состав творческой группы:

«Кофе Хауз» (клиент)

Евгений Прохоров? —?управляющий сети Павел Рябченко — операционный директор сети Кристина Шибалова — бренд-менеджер

«Пленум» (стратегия)

LINII Group (брендинг)