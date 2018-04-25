Бригада быстрого реагирования. Как медики «скорой» успевают спасать жизни

В преддверии праздника — дня работников скорой медицинской помощи — о своей работе корреспонденту АиФ-Югра рассказала старший врач оперативного отдела Станции скорой медицинской помощи Ханты-Мансийска Светлана Морозова , которая за 30-летний стаж была на выезде более чем 30 тысяч раз.

С чего начинается скорая?

С диспетчерской, которую сами врачи называют «святая святых». Небольшой кабинет, два диспетчера, огромная, во всю стену, «живая» карта города, которая в режиме реального времени отображает местонахождения машин бригады скорой помощи. Звонок, и с этого момента идет отсчет времени для выезда, в течение минуты бригада должна собраться. Еще мгновение и «закричали» мигалки — машина скорой помощи уехала. И ханты-мансийская станция превращается в тихое и спокойное место, даже в коридоре не всегда можно встретить людей.

«За рубежом совсем по-другому, — рассказывает Светлана Юрьевна, — в медицинских центрах действительно шумно, и в коридоре на полу даже нанесена специальная разметка. Она показывает, по какой стороне должен ты идти, а по какой врачи побегут на выезд». Прибытие бригады к пострадавшему зависит от расстояния, но, с учётом нашего небольшого города, бригада за 20 минут успевает в любую точку, что соответствует нормативам.

Вернулась одна из бригад. Опять звонок. И так по кругу. «Самое первое, что нужно узнать, адрес, даже если связь прервется, мы будем знать, куда ехать. При помощи системы ГЛОНАСС отслеживается место нахождения бригады. И отправляется та, которая ближе всего», — поясняет врач.

Наибольшее количество звонков поступает в вечернее время, когда люди возвращаются с работы, с 17:00 до 22:00, но раз на раз не приходится. За сутки может поступить до 120 просьб о помощи. Самый пик — в период вирусных заболеваний. Но не на все звонки выезжает бригада, диспетчер оценивает ситуацию, и если выезд бригады не нужен и можно обойтись рекомендациями, то переводят звонок на старшего врача смены. Врач находится на месте круглые сутки и в любое время дает консультацию. Если же в разговоре выяснится, что бригада необходима, ее направят.

«Многие люди боятся повышенной температуры и часто деткам вызывают «скорую», даже если на градуснике 38. Это температура, при которой организм борется с инфекцией, и ее не нужно снижать, — советует врач. — Но тут нужно смотреть на самочувствие, не страдает ли ребенок. И если вы приняли антибиотик, то не следует ждать моментального эффекта. В старые времена говорили, что человеку нужно время проболеть, а мы, в наш век, хотим вылечиться по взмаху волшебной палочки, так не бывает. С температурой пора научиться бороться самостоятельно».

Когда врачам самим нужна помощь?

У каждого сотрудника бригады есть специальный рабочий телефон, который в оперативном режиме позволяет связаться с диспетчерами и со старшим врачом смены.

«Может случиться всякое. И мобильная связь просто необходима, — поясняет Светлана Юрьевна. — Бывает, что приходится вызывать милицию, например, была ситуация, когда бригаду скорой помощи брали в «заложники». Муж вызвал жене «скорую», врачи оказали помощь, но подвыпившему мужчине показалось, что принятых мер недостаточно, и он не выпускал бригаду, угрожал ножом. В результате я вела переговоры по телефону, и долгими уговорами мы «отрезвили» мужчину».

Случались и курьезные истории. Одна ситуация произошла в период вспышки свиного гриппа. Ночью позвонила женщина, пожаловалась, что у мужа свиной грипп. Бригада приехала, а «больной» спокойно спит. Врачи спрашивают: «С чего вы решили, что он болен? Вы ему температуру проверили?». Оказалось, супругу насторожило его поведение, когда он поел и крепко уснул, не реагируя на слова и толчки. Увидев бригаду медиков, мужчина очень удивился.

Огромную роль на «скорой» играет слаженность работы, бывает, когда врач еще не сказал, что нужно делать, а фельдшер уже и сам знает. А хорошо подготовленный и опытный фельдшер может дать совет начинающему врачу и даже заменить его. К слову, в новом здании станции есть оборудованные учебные классы, где на манекенах-симуляторах оттачивают навыки реанимационных мероприятий, учеба идет непрерывно.

Почему вы без бахил?

Трудностей в работе много, но больше всего врачи устают от непонимания людей. «Часто нам говорят: почему вы проходите в квартиру без бахил? Мы объясняем, что нам не положено надевать их, лучше мы эти доли секунды потратим на больного, да и в случае, если понадобится экстренная эвакуация, и врач побежит, то может поскользнуться и упасть. Конечно, если мы идем к грудному ребенку, то мы наденем бахилы».

Светлана Юрьевна подчёркивает, что профессия врача и фельдшера скорой помощи очень непроста, и здесь либо остаются на всю жизнь, либо уходят.

За все время работы нашей героине посчастливилось восемь раз принять роды, все они были благополучными. Самыми запоминающими стали, конечно же, первые. Врачи «скорой» — специалисты широкого профиля и постоянно повышают свои знания, вот и в этот раз только врачи-гинекологи прочли лекцию о родах, все рассказали и показали, и тут — вызов в деревню на роды. Сама врач признается, что было страшно и очень ответственно, но бригада справилась, роды прошли удачно и быстро: «Я помню рассвет, мы ехали в больницу. И я — довольная и счастливая, с маленьким свертком в руках».

Кстати:

Телефон единой службы спасения «112», телефон для вызова бригады скорой медицинской помощи с сотового телефона «103», с городского — «03».