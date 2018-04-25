В Мценске прошла презентация новой книги известного орловского писателя Николая Калинина

В новой книге Николай Калинин рассказывает о своём становлении на литературном поприще, о трагедии семьи. Наиболее интересны воспоминания о детстве — первые годы автора прошли в оккупации. Впечатления ребёнка описаны живо, правдиво, достоверно. Писатель воспроизводит разговоры родителей, сны матери, песни, подкрепляет изложенные факты воспоминаниями других лиц, ссылками на различные источники. Фото: из личного архива Николая Калинина

Нередко автор иронизирует, шутит. Повествование оживляется просторечиями, метафорическими оборотами, что придаёт тексту искренность и колорит. Главное художественное достоинство повести — удивительно точная передача живой речи. Произведение Николая Калинина ценно прежде всего как документ эпохи. Фото: из личного архива Николая Калинина

На презентации присутствовали родные и близкие писателя, друзья, представители районной администрации, студенты техникума агробизнеса и сервиса. Все тепло отзывались о книге, благодарили автора, задавали интересующие вопросы.

В библиотеке была оформлена тематическая выставка, посвященная творчеству писателя.