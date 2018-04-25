Саммиты как повод: челябинским властям предложили переименовать площадь возле оперного театра

Челябинским властям предложили в рамках подготовки к саммитам ШОС БРИКС , которые пройдут в 2020 году, переименовать площадь Емельяна Ярославского в площадь Международного сотрудничества. Так общественники хотят отдать дань событию, к которому готовится город.

Предложение направлено главе города Евгению Тефтелеву 24 апреля.

— Мы полагаем, что переименование площади увековечит знаковые события саммитов, заявит о Челябинске как о городе, открытом для международных связей, — заявил лидер отделения «Гражданского патруля» в Челябинске Семён Воронин. — К тому же переименование затронет всего один адрес.

Общественники предложили вернуть площади историческое название или назвать её площадью Международного сотрудничества. Единственный объект с адресом на площади — Челябинский театр оперы и балета имени Глинки. Авторы инициативы считают, что такой шаг позволит избавить карту города от сомнительной исторической личности Емельяна Ярославского.

— Идея далеко не новая, общественники идут по следам, воспользовавшись ситуацией — приближением знакового для города события, — считает челябинский краевед Гаяз Самигулов. — На самом деле у площади было три названия — Торговая, Соборная и Рождественская. Возвращать названия Соборная или Рождественская не вижу смысла, так как они привязаны конкретно к давно снесённому Христорождественскому собору и Рождеству Христову. Торговая — тоже не актуально, Международная — звучит достаточно тяжеловесно. Думаю, нужно открытое обсуждение. Со своей стороны предлагаю назвать площадь Центральной или Исторической. А вообще предыдущее переименование площади — одно из самых болезненных. Ведь площади, на которой прежде располагался собор, дали имя самого главного атеиста Челябинска.

В администрации города пообещали прокомментировать предложение общественников позже.

Ранее площадь называлась Христорождественской, Соборной, так как на ней находился Христорождественский собор. В 1932 году его снесли, а с 1937 года на этом месте началось строительство музыкально-драматического театра. В 1950-е годы площадь Ярославского реконструировали (проект И. Е. Чернядьева) и разбили на ней сквер. В 1996 году при прокладке теплотрассы в сквере обнаружили старинные захоронения.

Емельян Ярославский был революционером, редактором журнала «Безбожник». Журнал печатал статьи большевистских лидеров, дававшие ориентиры для деятельности местных партийных и советских структур, такие как «…выселение богов из храмов и перевод в подвалы, злостных — в концлагеря».