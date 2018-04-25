Как воронежцы отметят Первомай-2018?

Власти Воронежа подготовили праздничную программу, посвященную Дню весны и труда. Как провести майские праздники, рассказываем ниже.

Наименование мероприятия

Дата, время проведения

Место проведения

ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Праздничное шествие

01.05.2018 г.

10.00 проспект Революции

Костюмированное шествие участников фестиваля японской анимации

01.05.2018 г.

13.00 парк «Алые паруса» — Ленинский проспект — остановка Ильича

Открытие паркового сезона

по отдельному плану

парки и скверы города

МЕРОПРИЯТИЯ В РАЙОНАХ ВОРОНЕЖА

Железнодорожный район

Праздничная программа, посвященная Дню весны и труда

01.05.2018 г.

16.00 Сквер «У озера»

(Ленинский пр-т, 123д)

Коминтерновский район

«Майские вечера» — концертные программы

03 — 04.05.2018 г.

18.00 Сквер «Роща Сердца»

(ул. Маршала Жукова — ул. Вл. Невского)

Левобережный район

«Победная весна» — районная концертно-поэтическая программа

28.04.2018 г.

17.00 Парк «Алые паруса»

(ул. Арзамасская, 4 д)

Ленинский район

Организация и проведение городских и районных субботников в парках и скверах на территории района

21.04.2018 г. ; 28.04.2018 г.

Учреждения социальной сферы на территории Ленинского района

«Парк открывает сезон» — районный праздник.

28.04.2018 г.

15.00 Парк им. Дурова

(ул. Ворошилова, 1д)

Спортивные соревнования по ритмической гимнастике среди дошкольных образовательных учреждений

24.04.2018 г.

10.00 СОК Энергия

(ул. Ворошилова, 1 а)

Соревнования по спортивным танцам среди дошкольных образовательных учреждений

25.04.2018 г.

10.00 СОК Энергия

(ул. Ворошилова, 1 а)

Турнир дворовых команд по футболу «Двор без наркотиков»

Апрель-май Парк им. Дурова

(ул. Ворошилова, 1 д)

Комсомольский сквер

(ул. 9 Января, 46)

Советский район

Культурно-развлекательная программа, посвященная открытию сезона парков и скверов.

27.04.2018 г.

16.00 Центральная аллея парка «Танаис»

(ул. О. Дундича, 2)

Конкурс рисунков на асфальте.

27.04.2018 г.

15.00 Центральная аллея парка «Танаис»

(ул. О. Дундича, 2)

Центральный район

Районная военно-патриотическая игра «Орленок» среди общеобразовательных учреждений района

25.04.2018 г.

МБОУ лицей № 7 (ул. Студенческая, 29)

Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений Центрального района

26.04.2018 г.

МБОУ СОШ № 16 (ул. Мало-Терновая, 9)

«Кофейный фестиваль»

в рамках проведения театрального фестиваля негосударственных театров «ЦЕНТР»

01.05.2018 г.

10.00 Сквер ДК Железнодорожников

(ул. Никитинская, 1)

«Кофейный фестиваль»

в рамках проведения театрального фестиваля негосударственных театров «ЦЕНТР»

01.05.2018 г.

10.00 Петровский сквер

(ул. Степана Разина)

МЕРОПРИЯТИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ КЛУБНОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО ТИПА

«Весенний вернисаж» — выставка рисунков, посвященная Дню весны и труда.

24 — 30.04.2018 г.

Клуб «Боровое»

(ул. Героев России, 2 д)

«Весенний гость» — концертная программа, посвященная Дню весны и труда.

27.04.2018 г.

18.00 Клуб «Боровое»

(ул. Героев России, 2 д)

Игровая программа «Праздник весны и труда»

02.05.2018 г.

БУЗ ВО «Сомовский санаторий для детей»

(ул. Сосновая, 17)

«Весенний привет» — музыкально-развлекательная программа, посвященная Дню солидарности трудящихся

01.05.2018 г.

20.00 Клуб «Краснолесье»

(ул. Лохматикова, 13)

«Цветущий и праздничный май» — открытие выставки работ участников кружков ИЗО «Акварель», «Палитра» и ДПТ «Вытворяшки», «Пиноккио»

25.04.2018 г.

13.30 Культурно-досуговый центр «Левобережье»

(ул. Менделеева, 38)

«Мелодия весны» — концерт ансамбля русской песни «Родные напевы» для отдыхающих

01.05.2018 г.

17.00 Санаторий им. Дзержинского

(ул. Транспортная, 2, пос. Чертовицы)

«Вместе весело шагать» — игровая программа, посвященная Дню Весны и Труда.

03.05.2018 г.

14.00 Клуб «Малышево»

(ул. Октябрьская, 236)

Выставка работ кружков декоративно-прикладного творчества клуба, посвященная Дню Победы.

05 — 12.05.2018 г.

12.00 Клуб «Малышево»

(ул. Октябрьская, 236)

«Первомай шагает по планете!» праздничный концерт

29.05.2018 г.

13.00 Клуб «Масловский»

(ул. 206-ой Стрелковой Дивизии, 308)

Выставка детских рисунков «Теплый май»

01 — 09.05.2018 г.

11.00 Клуб «Октябрь»

(ул. Куйбышева, 23а)

«А мы встречаем Первомай» игровая программа

01.05.2018 г.

18.00 Клуб «Первомайский»

(ул. Центральная, 44)

«Поделки от солнышка» выставка кружка народно прикладного творчества

02.05.2018 г.

12.00 Клуб «Первомайский»

(ул. Центральная, 44)

Конкурс рисунков «Весна на улице»

27.04.2018 г.

13.00 Клуб «Подклетное»

(ул. Арбатская, 66)

Праздничный концерт «Мы труд воспеваем и славим работу»

01.05.2018 г.

15.00 Клуб «Придонской»

(ул. Защитников Родины, 2)

Праздничный концерт, посвящённый Дню весны и труда «Ландыши, ландыши… »

05.05.2018 г.

17.00 Открытая площадка

Культурно-досуговый центр «Северный»

(Московский пр-т, 131)

Праздничный концерт

27.05.2018 г.

18.30 Клуб «Тенистый»

(ул. Тепличная, 20 а)

Праздничный концерт

27.04.2018 г.

18.30 Клуб «Шилово»

(ул. Теплоэнергетиков, 8 а)

Открытие паркового сезона

01.05.2018 г.

15.00 Парк «Шинников»

(ул. Ростовская, 39)

МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕТСКИХ ШКОЛАХ ИСКУССТВА

На Воронежских просторах… » Концерт учащихся народного и вокального отделений детской школы искусств №11 25.04.2018 г.

МБУДО ДШИ №11 им. М. И. Носырева

(ул. Пушкинская, д.39)

Конкурс рисунков, посвященных Весне учащихся отделения живописи

26 — 27.04.2018 г.

МБУДО ДШИ №11 им. М. И. Носырева

(ул. Пушкинская, д.39)

Концерт посвященный Дню весны (учащиеся фортепианного и струнно-смычкового отделения)

28.04.2018 г.

МБУДО ДШИ №11 им. М. И. Носырева

(ул. Пушкинская, д.39)

«Весенние нотки» — праздничный концерт учащихся Детской школы искусств №13 27.04.2018 г.

МБУДО ДШИ №13 (ул.121 Стрелковой дивизии, 4)

МЕРОПРИЯТИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Проведение субботников на территории ВГТУ и студенческого городка

14 — 28.04.2018 г.

«Воронежский государственный технический университет»

(Московский пр-т, 14,)

Студ. Городок ВГТУ

(Московский пр-т, 175/2)

Проведение классных часов, посвященные Празднику Весны и Труда (исторический аспект)

29 — 30.04.2018 г.

по графику

Общеобразовательные учреждения района

МЕРОПРИЯТИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Выставка декоративно-прикладного творчества «Приветствую тебя, весна!», с участием клубных формирований «Бисерная мозаика » и « Волшебная лента»

27.04.2018 г.

В течение дня КУВО «УСЗН Ленинского района города Воронежа»,

(20-летия Октября, д.44)